一賣NVIDIA、特斯拉股價就開始飆 女股神教投資人認清「3現實」

2020年，美股大盤重挫時，方舟投資公司創辦人伍德（Cathie Wood）操盤的基金卻大賺，因此博得「女股神」美名。但投資人卻見她近來一再錯失獲利良機，大舉減碼輝達（Nvidia）持股後，這檔人工智慧（AI）概念股竟開始飆漲，最近脫售特斯拉（Tesla）持股又遭遇類似情況，究竟是怎麼回事？

道瓊社報導，伍德日前在致方舟投資人信上有一番說明。首先，她指出，美股標普500指數不斷創新高的同時，方舟聚焦「破壞式創新」的旗艦基金卻從高峰摔落72%，理由是標普500漲勢僅由一小撮巨型股驅動，而方舟基金投資的新創公司卻比其他公司更易受利率扶搖直上打擊。言下之意是：過去幾年來，投資人風險胃口減弱，方舟押寶的高成長股首當其衝。

可能更令伍德尷尬的是，她一拋售輝達持股，這個AI晶片大廠的股價就開始一飛沖天；最近她開始減持特斯拉股票後，這支電動車熱門股卻又重新發動猛烈漲勢。這兩家公司都是合乎方舟選股品味的股票。

巴隆周刊（Barron's）指出，投資人從伍德身上可學到三個教訓：

一、有時候，儘管投資眼光正確，時機卻可能拿捏失準。或者，有些情況下，投資觀念正確，卻挑錯股票。想要掐準市場漲跌時機，絕非易事。

二、主動型投資人要想擊敗大盤，談何容易；在標普500指數過去一年來狂飆26%之後，操盤績效要想超越大盤，更是難上加難。就算是「股神」巴菲特，也大致是靠複利才能累積龐大的財富。事實上，過去20年期間，巴菲特的投資績效基本上也只不過與市場報酬率旗鼓相當。

三、有一點在伍德的信上沒提，但投資人應謹記在心。身為基金經理人，伍德首要之務是說服投資人加入她的行列；為客戶賺得最佳投資報酬，則是次要考量。最近資金外流顯示，伍德的說服力已減弱。她對未來大趨勢的判斷也許正確無誤，她的選股眼光也或許一流，但難就難在如何說服其他人加入她。