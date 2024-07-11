美歐日、大中華區兩樣情 Uniqlo母公司上季獲利暴增31%

日本快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）11日發布財報表示，在國內和歐美等地區銷售持續強勁、抵銷大中華地區疲軟下，上季營益暴增31%，並調高全年財測。

迅銷11日表示，截至5月底止的會計年度第3季營業利益為1,447.2億日圓（約8.9億美元），比去年同期的1,103億日圓增長31%，並高於市場預期的1,244.6億日圓；淨營收也成長14%至7,675億日圓。

迅銷表示，截至8月底止的全年度營益預測，從4,500億日圓上修至4,750億日圓（約29億美元），全年營收預測也從3.03兆日圓提高至3.07兆日圓。

為了成為全球性的服飾零售商，迅銷一直在擴大海外事業。疫情過後，許多消費者追求性價比更勝於奢華，該公司打算趁此機會在海外大舉擴張。

該公司表示，旗下的優衣庫品牌持續在北美、歐洲和東南亞表現優異，過去三個月在日本也呈現營收、獲利雙成長，幫助整體表現創下新紀錄。

不過，在包含中國大陸和香港的大中華區部分，迅銷上季卻呈現營收下滑和獲利大減。迅銷在大陸擁有超過900家門市，被視為全球零售商在全球第二大經濟體營運的風向球。

該公司表示，過去這三季大中華區之所以營收下滑和獲利銳減，部分原因是去年度同期的表現太強，以及整體的消費欲望下滑。

迅銷今年來股價已大漲約26%，幾乎和指標的日經225指數漲幅齊平。