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英國5月經濟成長優於預期 為工黨新政府注入強心針

中央社／ 倫敦11日綜合外電報導
英國新財相里夫斯（Rachel Reeves）。圖／路透社
英國新財相里夫斯（Rachel Reeves）。圖／路透社

英國官方今天公布，英國5月經濟成長率優於預期，為新上任的工黨新政府注入一劑強心針。財相里夫斯回應說，推動經濟成長是他們的治國使命。

法新社引用英國國家統計局（Office for National Statistics）聲明報導，英國5月國內生產毛額（GDP）月比上揚0.4%，比分析家一致預估的0.2%加速成長。相較下，4月經濟成長率趨近零。

英國新財相里夫斯（Rachel Reeves）回應今天公布的經濟數據時說：「推動經濟成長是我們的治國使命，我們分秒必爭。」

里夫斯在社群媒體平台X發文表示，「為期十年的國家復興大計已經開始，我們正開始著手進行。」

獲首相施凱爾（Keir Starmer）任命為財政大臣的里夫斯是英國史上首位女性財相。

施凱爾所屬的工黨（Labour Party）在上週落幕的國會大選中取得絕對多數席次，中止保守黨（Conservative Party）連續14年的執政。

X 工黨 成長率 施凱爾 英國

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