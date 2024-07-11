聯準會唱「鴿」意味濃？ 鼓舞非投資級債後市表現

美國經濟成長保持在穩定增長，非投等債違約率下降，今年來ICE全球非投等債指數及ICE科技非投等債指數分別已有3.6%及3.7%報酬表現，遠超越ICE全球投等債指數的-2.5%。法人表示，聯準會（Fed）偏鴿言論釋出，鼓舞非投資級債後市表現。

Fed主席鮑爾於聽證會上稱｢無須等通膨降至2%才開始降息｣，市場解讀一但接下來通膨與就業數據走緩，Fed應將在9月降息。針對通膨，則提到近月數據顯示聯準會已取得適度進展，聯準會在等待更多好數據增強其對於通膨持續向2%邁進的信心。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，隨著全球通膨放緩，預期各國央行將繼續或開始擺脫限制性政策，固定收益市場表現會較上半年有所改善，而預計違約率保持在非常低的水平，這將有利於企業信貸報酬領先其他債券。

此外，經歷第2季政府債券殖利率大幅波動，科技債券信用利差也回到公允價格水位，在經濟向好及強勁產業基本面帶領下，有望支撐非投等債表現。債券觀察重點在財報逐季優異及營運展望樂觀的企業，例如電腦相關、半導體、金融科技及防毒軟體等產業前景正向的非投資等級企業，同時也具有信評調升題材。