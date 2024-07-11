不再一家獨大！歐盟與蘋果達協議 iPhone將開放其他感應支付
歐盟執委會今天宣布，與蘋果公司就手機感應支付排除競爭者的調查案達成協議。蘋果承諾開放iPhone預設、感應其他支付系統，讓「蘋果錢包」不再一家獨占。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）在2020年對蘋果公司（Apple）展開這項反托拉斯調查。因蘋果拒絕讓電子錢包開發者在其智慧型手機iPhone上使用NFC（近場通訊）技術，導致蘋果自家應用程式成為感應支付的唯一選擇。
執委會主管競爭政策的執行副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）在記者會指出，歐洲普遍免費使用的NFC技術，被蘋果排除競爭者在iPhone上運用，結果4年來，蘋果錢包在歐盟成長了3倍。
歐盟啟動調查後，初步認定蘋果濫用市場地位，違反歐盟競爭法規。期間蘋果提出一份改善市場行為的承諾書，經來回增修，執委會接受蘋果的承諾而結案。
維斯塔哲說明，蘋果的主要承諾包括開放第3方手機錢包開發商在iPhone上運用NFC技術，消費者可將其他電子錢包設定為預設（default）、在手機按兩下及用臉部辨識來授權使用其他感應支付業者。
這項承諾將自25日起生效並維持10年，適用於歐洲經濟區（EEA）內，亦即歐盟（EU）27個成員國加上挪威、冰島和列支頓士登。
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