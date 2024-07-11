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Fed主席暗示降息 亞股追隨華爾街漲勢大多收高

中央社／ 香港11日綜合外電報導
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾。圖／歐新社
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾。圖／歐新社

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾昨天表示，聯準會將於「需要時」做出利率決定，市場對今年9月降息的期許便大增，亞洲各國股市追隨華爾街漲勢，大部分指數今天都收高。

法新社報導，市場對於中國經濟的擔憂，讓香港和上海股市經歷數週的低迷，但兩大指數今天反彈回升。投資人正等待下週登場的中共20屆三中全會。

鮑爾（Jerome Powell）昨天赴美國聯邦眾議院金融服務委員會作證時指出，聯準會不會等到通膨率降至2%的目標後，才考慮降息。他說道：「如果你等到那時，那可能就等太久了。」

由於美國就業市場依然強勁，且通膨率持續維持於2%以上，投資人憂心Fed可能會短期內繼續將利率保持在20年來的高點。鮑爾昨天這番言論則緩解了投資人近期的擔憂。

美股標準普爾500指數已經連6個交易日收盤創下新高紀錄，那斯達克指數昨天收盤同樣創歷史新高。

這股樂觀情緒也延續至亞洲股市，香港股市今天收盤勁揚2%，東京、上海、雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、台北、馬尼拉和泰國也都收漲。

Fed 投資人 指數 美國 聯準會 華爾街

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