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聯合國示警：數位化推動經濟發展 但環境負面影響「越來越嚴重」

中央社／ 日內瓦10日綜合外電報導
聯合國秘書長古特瑞斯。圖／歐新社
聯合國秘書長古特瑞斯。圖／歐新社

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）在今天發布的2024年數位經濟報告中警告，數位經濟發展將對環境造成影響，舉例來說，大型資料中心會消耗大量的水和電力。

法新社報導，聯合國貿易和發展會議在報告中指出，數位化在推動全球經濟發展的同時，對環境產生的負面影響也變得「越來越嚴重」。因此這個機構呼籲制定永續策略，以應對日益增加的環境代價，尤其是開發中國家

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在報告中說：「數位化持續高速發展，改變人們的生活與生計。與此同時，未加規範的的數位化也可能會使一些人處於弱勢而落後於他人，並使環境和氣候挑戰更加惡化。」

他示警說，對數位工具的依賴正在直接影響環境，從消耗原料、水和電力、造成空氣汙染，到產生廢物：「人工智慧（AI）等新興科技又使這些問題更加突出。」

聯合國貿易和發展會議秘書長葛林斯潘（Rebeca Grynspan）則呼籲全球一些最大的科技公司帶頭提供標準化資料。

谷歌（Google）近期發布報告稱，其溫室氣體排放量在截至2023年的5年間已增加48%，主要是因為支援AI所需的資料中心耗能增加。

微軟（Microsoft）也在最新的永續報告中提到，其去年的溫室氣體排放量相較2020年成長29%。

美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）上個月指出，生成式AI的前景正促使科技巨頭在未來幾年內進行約1兆美元資本支出，包括投資資料中心、晶片和其他基礎建設。

報告提到，資通訊技術產業在2020年排放了0.69至1.6十億噸二氧化碳，這在全球溫室氣體排放中約占1.5%至3.2%，約與航空運輸或船運相當。

報告稱，生產1台2公斤重的電腦需要約800公斤原料。

聯合國貿易和發展會議指出，對於石墨、鋰和鈷等關鍵礦物的需求可能會在2050年底前激增500%。

資料中心在2022年消耗了460兆瓦時（TWh）電力，消耗量預計在2026年底前將會翻倍。

全球最知名的加密貨幣比特幣挖礦的耗電量在2015年至2023年已增加約33倍，估計達到121 TWh。葛林斯潘告訴媒體記者，這使得比特幣挖礦的用電量超過比利時或芬蘭全國的用電。

葛林斯潘總結道：「數位化是全球經濟成長的一個受歡迎且必要的驅動力，但我們需要以包容和永續的方式進行。」

永續 空氣汙染 美國 聯合國 開發中國家

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