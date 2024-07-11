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德政府業者初達協議 5G無線網路5年內移除「華為」零件

中央社／ 柏林10日綜合外電報導
2名知情人士今天表示，德國政府和行動電話營運商已原則同意，未來5年內德國5G無線網路將逐步移除華為製造的零組件。圖／法新社
2名知情人士今天表示，德國政府和行動電話營運商已原則同意，未來5年內德國5G無線網路將逐步移除華為製造的零組件。圖／法新社

2名知情人士今天表示，德國政府和行動電話營運商已原則同意，未來5年內德國5G無線網路將逐步移除華為製造的零組件。

路透社報導，南德日報（Sueddeutsche Zeitung）以及北德廣播公司（NDR）和西德廣播公司（WDR）稍早聯合報導了這項消息，同時指出該協議將為網路營運商德國電信公司（Deutsche Telekom）、伏德風（Vodafone）和西班牙電信德國子公司（Telefonica Deutschland）提供更多更換關鍵零組件的時間。

消息人士表示，根據出於安全考慮的初步協議，電信商將在2026年首先擺脫該國核心網路5G資料中心內，像是由華為（Huawei）與中興通訊（ZTE）製造的技術；不過消息人士也表示，目前尚未簽署最終協議。

消息人士補充說，到了第2階段，中國製造商用於天線、傳輸線和發射塔的零件，2029年時也應該會幾乎完全排除在外。

媒體要求德國內政部就此回應，內政部表示政府與電信商的談判正在進行。

1位發言人說：「政府正根據國家安全戰略和中國戰略採取行動，以減少可能的安全風險和依賴。」

中國駐德國大使館沒有立即回應置評請求。

德國被認為在實施歐盟5G網路安全措施方面腳步落後。

美國聯邦傳播委員會（FCC）5月表示，接受聯邦支持的美國電信業者中，有近4成公司需要更多政府資金，才能將華為和中興通訊製造的設備從美國無線網路上移除，這是為了安全，但也反映了轉型成本。

德國 網路 美國 西班牙 電信業

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