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哈日族狂喜！日圓貶勢洶洶「下探0.2046」 換匯價格再破底

中央社／ 台北11日電
日本今年以來匯價貶勢洶洶，讓哈日族迎來意外之喜，不時有超甜日圓可以撿。根據台銀最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價今天一度狂殺至0.2046，再次破底。路透
日本今年以來匯價貶勢洶洶，讓哈日族迎來意外之喜，不時有超甜日圓可以撿。根據台銀最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價今天一度狂殺至0.2046，再次破底。路透

暑假出遊旺季到來，正是規劃國外旅行的好時機，台灣民眾最愛的旅遊國家日本，今年以來匯價貶勢洶洶，讓哈日族迎來意外之喜，不時有超甜日圓可以撿。根據台銀最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價今天一度狂殺至0.2046，再次破底。

美國聯準會主席鮑爾最新發言指出，對抗通膨有進展，但目前信心仍不足，他未對降息給出更明確的訊號，美元一度反彈。

日圓兌美元貶破161關卡後，續於低檔徘徊，新台幣匯率今天則在台股強勢攻高激勵下，匯價同步走揚，一貶一升之下，日圓換匯價格再次破底。

根據台銀最新牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價最低下探0.2046，改寫新低紀錄。若和今年初高點、1月2日的0.2217相比，同樣是旅費新台幣5萬元，足足可多換將近1.9萬日圓，現賺2張迪士尼成人門票，還可再吃2碗拉麵，相當划算。

匯銀人士分析，美日利差大是日圓貶勢難止的關鍵，從美國聯準會主席鮑爾的談話看來，仍需更多經濟數據支持，才會有進一步的舉動，現在市場普遍猜測9月是比較可能的降息時間點，但今年以來，市場不斷修正降息預期、一延再延，導致美元指數欲弱不易，這也導致亞幣趨貶，日圓更因自身結構問題，匯率慘跌。

匯價 台幣匯率 新台幣 日圓 美國聯準會 降息

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