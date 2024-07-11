影╱美航波音客機起飛前爆胎狂冒煙！180人緊急下機

美國航空一架波音737-800客機10日原定從佛州坦帕國際機場起飛，前往亞利桑那州鳳凰城天港國際機場，未料飛機於跑道上滑行期間爆胎，輪胎冒出濃濃黑煙，被迫取消起飛，所幸機上180名乘客和機組員都沒有受傷。

美國航空發言人Alfredo Garduño向今日美國報導，這架從坦帕飛往鳳凰城的航班因起飛前在跑道出現「機械問題」而延誤飛行，稱問題涉及波音737-800客機的輪胎。

坦帕國際機場發言人Joshua Gillin指出，當地時間10日上午8時左右，緊急救援人員接獲輪胎爆胎並狂冒火光消息後趕赴現場，機上174名乘客和6名機組員隨後皆安全下機並被送往航廈，隨後被安排搭乘另架飛機。報導稱，事件未影響其他航班起降。

根據社群媒體上流傳的影片，飛機在跑道上滑行期間，右側輪胎突然開始冒煙，部分輪胎殘骸遺留在跑道上。飛機觀察員馬爾科維奇（Steven Markovich）說，「輪胎爆了，緊急！緊急！緊急！」緊急車輛隨後迅速趕到現場救援。

事件未造成人員傷亡，美國聯邦航空總署（FAA）正在調查這起事件。

影片 https://www.youtube.com/watch?v=peOQDmA0yWo