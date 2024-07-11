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美避險基金Archegos爆倉案 創辦人詐欺被判有罪

中央社／ 紐約10日綜合外電報導
美國避險基金Archegos Capital創辦人比爾．黃涉及2021年爆倉事件，當時導致大型銀行損失數以十億計美元，他今天被判犯有詐欺與操縱市場罪。美聯社
美國避險基金Archegos Capital創辦人比爾．黃涉及2021年爆倉事件，當時導致大型銀行損失數以十億計美元，他今天被判犯有詐欺與操縱市場罪。美聯社

美國避險基金Archegos Capital創辦人比爾．黃涉及2021年爆倉事件，當時導致大型銀行損失數以十億計美元，他今天被判犯有詐欺與操縱市場罪。

美國媒體報導，紐約陪審團裁定比爾．黃（BillHwang）面臨的11項指控中有10項有罪。他可能將在監獄裡度過餘生。

法新社報導，比爾．黃家族擁有的避險基金Archegos Capital，使用跟銀行借來的巨額貸款押注幾檔股票，當其中一筆押注失敗時，Archegos無法履行追加的保證金。

Archegos之後倒閉撼動股市，導致瑞士信貸銀行（Credit Suisse）、野村控股（Nomura Holdings）、摩根士丹利（Morgan Stanley）等大型金融機構虧損100億美元。

瑞士信貸受到的衝擊最嚴重，損失約55億美元，導致瑞士信貸進一步陷入困境，並於2023年瀕臨破產，之後遭瑞士競爭對手瑞士銀行（UBS）併購。

Archegos前財務長哈利根（Patrick Halligan）在同場審判中遭控共謀、證券詐欺與電信詐欺3項罪名，今天被判全數有罪。

審理期間，檢方仰賴兩名前Archegos高層的說詞，其中一人作證時表示，比爾．黃指使他竄改Archegos的財務資料。

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