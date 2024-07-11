航運成本高漲 可能再度成為Fed的頭痛問題

美國聯準會（Fed）期望通膨暴漲已成過去，但紅海危機引發的航運延誤與運費暴漲，可能再度成為Fed的頭痛問題。

紐約聯準銀行在5月底發布的Fed最新褐皮書指出，蘇伊士運河與巴拿馬運河的航運阻礙，症導致船運延誤，推升貨運成本，為售價增添額外壓力，「企業預期未來幾個月的物價壓力變動不大」，但「餐飲業者尤其指出物價迅速上漲」。

華爾街也開始關注此事，Apollo全球管理公司首席經濟學家史洛克（Torsten Sløk）指出，最近好幾條重要航線的運費已回到新冠疫情初期高峰的一半，空運成本也漲到超越2019年水準。

富國銀行（Wells Fargo）經濟學家團隊則認為目前情勢不同，不太擔心幾年前的供應鏈夢魘會重演，「紅海攻擊正在提高航運時間與成本，影響遠不止於亞－歐貿易航線，也就是說，這並非2021~2023年的全球供應鏈危機重演」，「雖然進口商持續感受到壓力，高運價仍不太可能完全轉嫁、也不太可能刺激通膨回升」。

這暗示零售股投資人可能受影響，若企業選擇吸收新增的成本，而非調漲售價，將傷害獲利。美國銀行（BofA）零售分析師團隊認為，運價暴漲可能對零售商下半年的利潤造成「溫和」壓力。

不過，若高航運成本持續到明年初，可能成為零售業的更大憂慮，因為屆時零售商必須以更高的費率和船運業者協商新合約。