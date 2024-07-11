快訊

獨／新青安「開鍘」違規者 年限、成數、利率最嚴版本出爐

美降息機率大增股市繼續嘉年華？專家：不見得是好事

鄭文燦收賄案「有人在聽｣ ！多年前監聽已被地主得知…桃檢分案辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IDC: 蘋果Vision Pro今年將賣不到50萬部

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
IDC估計，Vision Pro要等到明年推出更便宜的款式後，銷量才會明顯有長進。/擷自彭博
IDC估計，Vision Pro要等到明年推出更便宜的款式後，銷量才會明顯有長進。/擷自彭博

蘋果（Apple）多年來最轟動的新產品Vision Pro卻叫好不叫座，今年銷量不會超過50萬台（見表），預料要到明年推出較便宜的版本後，才能擺脫賣不動的局面。

售價3,500美元的Vision Pro混合實境頭戴裝置自2月在美國上市以來，每季賣不到10萬台，根據市調機構IDC估計，本季在美國國內銷量可能下滑75%。

不過，Vision Pro 在6月底在美國以外地區上市，將抵消美國市場的疲態。IDC估計，售價只有目前一半的更便宜版本，應該會在2025年重燃消費者的興致，但IDC也提醒，未來一年內的銷量未必會顯著上升。

IDC副總裁Francisco Jeronimo說：「無論售 價如何，Vision Pro成功與否，最終將取決於可用的內容。由於蘋果正將此產品拓銷到國際市場，在地的內容相當重要。」

Vision Pro初期平價不一，不少測試者和最初用戶盛讚其先進技術，不過，也不乏蘋果的忠實粉絲陸續要求退貨。重量偏重，又缺乏量身定製的應用程式和視影內容，是他們不喜歡這款產品的主要理由。Vision Pro推出後，對蘋果的單季獲利並未帶來實質效益。

Vision Pro轟動卻賣不動，讓蘋果管理層重新考慮推出一個更符合預算的版本。IDC的Jeronimo預測，當新版本在明年下半年問世時，銷量可翻揚超過一倍。

IDC估計，蘋果Vision Pro頭戴式裝置本季在美國銷量可能銳減75%。 路透
IDC估計，蘋果Vision Pro頭戴式裝置本季在美國銷量可能銳減75%。 路透

延伸閱讀

官方很懂！《萊莎的鍊金工房》推出萊莎1/6官方模型 氣鼓鼓嘟嘴吃蘋果超可愛

AI PC鏈迎來新一波成長 宏碁、華碩、廣達等業績進補

難兄難弟如何變龍兄虎弟？蘋果、特斯拉股價翻揚有玄機

蘋果市值突破3.5兆美元 帶動波克夏股票組合價值衝破4,000億美元

相關新聞

恢復強勁漲勢！日股破天荒漲破42,000點大關

東京日經225指數11日盤中續創新高，破天荒漲破42,000點大關，主要受惠於美國聯準會（Fed）降息預期升高，以及美國...

難兄難弟如何變龍兄虎弟？蘋果、特斯拉股價翻揚有玄機

特斯拉和蘋果4月時股價表現還慘不忍睹，眼看所謂美股「七雄」就要被兩隻狗熊給拖垮。不料，這對難兄難弟竟搖身變成龍兄虎弟，近...

影╱美航波音客機起飛前爆胎狂冒煙！180人緊急下機

美國航空一架波音737-800客機10日原定從佛州坦帕國際機場起飛，前往亞利桑那州鳳凰城天港國際機場，未料飛機於跑道上滑...

AI題材比起台日有夠便宜 基金大舉湧向南韓晶片股

尋找人工智慧（AI）題材逢低買入機會的避險基金，正紛紛湧向南韓晶片製造商，押注高頻寬記憶體（HBM）新一波需求和南韓政府...

奢華名表二手價格仍在修正 炒家轉戰報酬更高的股市投資

最受青睞的奢華手表價格上月在二手市場再度下跌，延續兩年來的頹勢，反映疫情時期名表價格大漲的趨勢消退後，投資人的興趣已經轉...

美避險基金Archegos爆倉案 創辦人詐欺被判有罪

美國避險基金Archegos Capital創辦人比爾．黃涉及2021年爆倉事件，當時導致大型銀行損失數以十億計美元，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。