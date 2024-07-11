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IDC: 蘋果Vision Pro今年將賣不到50萬部
蘋果（Apple）多年來最轟動的新產品Vision Pro卻叫好不叫座，今年銷量不會超過50萬台（見表），預料要到明年推出較便宜的版本後，才能擺脫賣不動的局面。
售價3,500美元的Vision Pro混合實境頭戴裝置自2月在美國上市以來，每季賣不到10萬台，根據市調機構IDC估計，本季在美國國內銷量可能下滑75%。
不過，Vision Pro 在6月底在美國以外地區上市，將抵消美國市場的疲態。IDC估計，售價只有目前一半的更便宜版本，應該會在2025年重燃消費者的興致，但IDC也提醒，未來一年內的銷量未必會顯著上升。
IDC副總裁Francisco Jeronimo說：「無論售 價如何，Vision Pro成功與否，最終將取決於可用的內容。由於蘋果正將此產品拓銷到國際市場，在地的內容相當重要。」
Vision Pro初期平價不一，不少測試者和最初用戶盛讚其先進技術，不過，也不乏蘋果的忠實粉絲陸續要求退貨。重量偏重，又缺乏量身定製的應用程式和視影內容，是他們不喜歡這款產品的主要理由。Vision Pro推出後，對蘋果的單季獲利並未帶來實質效益。
Vision Pro轟動卻賣不動，讓蘋果管理層重新考慮推出一個更符合預算的版本。IDC的Jeronimo預測，當新版本在明年下半年問世時，銷量可翻揚超過一倍。
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