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「Fed傳聲筒」解讀鮑爾兩天國會證詞：Fed降息門檻降低了

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Fed主席鮑爾重申，對通膨持續降至2%的前景還沒有充分信心，但未必要先等到通膨率降至2%目標值才降息。歐新社
Fed主席鮑爾重申，對通膨持續降至2%的前景還沒有充分信心，但未必要先等到通膨率降至2%目標值才降息。歐新社

美國聯準會（Fed）主席鮑爾10日重申，對通膨持續降至2%的前景還沒有充分信心，但未必要先等到通膨率降至2%目標值才降息。有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）解讀鮑爾兩天的國會證詞認為，鮑爾是在傳遞降息門檻降低的訊號。

鮑爾10日出席聯邦眾議院的聽證會時重申，最近的物價數據已顯示「溫和的進一步進展」，還需要「更多良好數據」，以強化Fed認為通膨能持續回落至2%目標的信心，「我確實（對通膨降溫）有一些信心」，「問題在於，我們對通膨持續向2%滑落有充分信心了嗎？我還沒準備好這麼說」。

他避免傳遞出降息時機的強烈訊號，但強調決策官員面臨太快或太慢採取行動的風險，Fed未必會等待通膨率降至2%目標值時，才會降息，「你不會想等通膨一直降到2%」，「如果你等那麼久，那可能就會等太久了，因為通膨將下滑至遠低於2%（的水準），這是我們不樂見的」。

鮑爾也說，Fed會在各方條件都準備好時降息，政治行事曆並非考量因素，淡化9月降息可能會被視為11月總統大選前政治表態的憂慮。他表示，Fed縮減負債表的工作還有「長路要走」，因此會繼續縮表。

WSJ記者蒂米羅斯解讀，相較於鮑爾3月在國會聽證會的發言，他本周也是在為降息預期鋪陳，只是態度更加審慎，背後的降息論據也更強。鮑爾指出，勞動市場降溫意味著高通膨的潛在來源已減弱，且暗示不樂見就業市場進一步減弱。

鮑爾10日表示，確保通膨回落到2%目標、又要防止裁員人數激增，這兩者之間的平衡「是讓我輾轉難眠的頭號大事」，「試圖最能達成平衡的決定，是我在凌晨時分思考的事情」。

許多資深Fed觀察家認為，鮑爾的最新言論值得關注，因暗示降息門檻可能比幾個月前降低了。曾任Fed理事的LH Meyer公司總裁梅爾表示，「風向已經改變」，鮑爾雖謹慎地避免預先承諾未來的政策舉動，卻也暗示他認為「通膨已重返正軌」，勞動市場「正處於不必要的放緩邊緣」。

Fed 通膨 鮑爾

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