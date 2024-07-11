美國批中國產能過剩「閃現三警訊」 採取行動防範陸鋼鋁透過墨西哥洗產地

美國財政部已發布分析抨擊中國大陸的產能過剩問題，指稱閃現三大警訊，為拜登政府加徵部分中國大陸進口商品關稅辯護。美國也將對來自墨西哥的部分鋼鋁產品課徵國安關稅，以防範中國大陸生產商在墨西哥「洗產地」。

美國財政部負責國際事務的副部長尚博（Jay Shambaugh）10日表示，中國大陸的產量已與自身需求或全球經濟需求「脫節」，包括太陽能面板、鋰離子電池及電動車，導致其出口湧入美國和其他國家，威脅當地就業。

他也詳列美國的主張與數據，說明為何美國政府對中國大陸產品加徵新關稅合乎經濟邏輯，也不代表華府轉向保護主義，「我們對源於持續過度投資模式、及過多政府支持促成的結構性產能過剩，感到擔憂」。

他引述戰略與國際研究中心（CSIS）的數據指出，中國大陸產業補貼支出占國內生產毛額（GDP）的比率，估算最多達到美國、巴西、德國和日本的約十倍，美國也認為中國大陸產能過剩有三個「警訊」，分別是工業產能成長快於全球需求、中國大陸虧損的工業企業占比達到1990年代來最高水準，以及截至今年第1季度，中國製造業產能利用率降至2016年以來最低。

尚博表示，中國大陸應該採取的因應措施，包括減少補貼，以及透過加強社會保障網絡、增加家庭收入和改革內部移民規定，以促進國內消費。

他說，美國「301條款」關稅等傳統的貿易保護工具組，可能不足以應對這類挑戰，「可能需要更具創意的方法減輕中國產能過剩的影響」。他並未詳細說明拜登政府可能需要採取或正在考慮採取的進一步措施。

此外，白宮國家經濟委員會主席布蘭納德表示，美國將對來自墨西哥，但沒有文件證明是在墨西哥、美國及加拿大熔化與澆鑄的鋼鐵，課徵25%的「232條款」關稅，

至於透過墨西哥輸入美國，但包含在中國大陸、俄羅斯、伊朗或白俄羅斯冶煉或鑄造原鋁的鋁材，將面臨10%的「232條款」關稅。若有金屬被發現原產於中國大陸，也將被徵收25%的「301條款」關稅。

美國總統拜登和墨西哥總統羅培茲發布聯合聲明表示，墨國已同意要求跨境鋼鐵產品進口商，提供相關產品原產國的更多資訊，「兩國將實施政策，共同防止逃避鋼鋁關稅，並加強北美鋼鋁供應鏈」。

美國的數據顯示，去年從墨西哥進口、產自其他地區的鋼鐵數量很少，僅占來自墨西哥380萬噸鋼鐵的13%左右，但拜登政府官員表示，最新要求是「前瞻性的」，意在阻止原產於中國大陸的鋼鋁進口激增。

拉美國家也已陸續豎起關稅壁壘，以免華府的打擊措施可能導致中國大陸產品流入南美國家。