南韓央行按兵不動！首度鬆口評估降息時機 韓元卻不貶反升

南韓央行11日維持基準利率不變，首度鬆口正在評估降息時機，但稍微對最快8月開始降息的預期潑了冷水，帶動韓元匯率盤中升值0.3%。經濟學家預期，南韓央行可能10月降息。

南韓央行決策官員一致同意，維持基準利率於3.5%未動，符合市場預期，但表明決策「委員會在維持約束性貨幣政策立場足夠時間的同時，也將評估降息時機」，決策聲明也刪除「通膨預測的上行風險已升高」的措辭，並點出對內需疲軟與勞動市場減弱跡象的憂慮。南韓6月通膨率放緩至2.4%，為11個月低點，更接近央行的2%目標，強化最快可能8月降息的預期。

但南韓央行也表示「基於通膨未來軌跡的基本不確定性，仍有必要進一步評估是否將維持減緩趨勢」。總裁李昌鏞表示，準備轉換政策立場的跑道，但不想侷限住降息時機，根據當前的金融穩定情勢，市場對降息的預期「有點過頭」且「不受支持」，已導致市場利率降幅甚於該央行的期望，降息步伐可能需要花費大量時間，因為匯率波動、首爾房價及家庭債務仍有不確定性。

韓元兌美元匯率11日盤中升值0.3%，報1,379.12韓元兌1美元。

NH投資證券公司分析師、大信證券分析師及彭博經濟學家都預期，南韓央行將在8月降息，以支持不動產產業下半年即將開始的債務重整安排，並舒緩信用市場波動的憂慮。

然而，渣打韓國銀行經濟學家認為，南韓央行現在最重視金融市場穩定，貿然降息可能衝擊市場穩定，預料10月才會降息。

韓國經濟日報在南韓央行公布決策前訪調的多數經濟學家也預期，南韓央行將在10月開始降息，也就是在美國聯準會（Fed）預料9月降息之後再跟進。多數經濟學家也預估韓元匯率下半年將短暫貶破1,400韓元大關，預估將在1,390~1,440韓元區間盤旋。

另據南韓海關數據顯示，受惠於全球半導體需求強勁，南韓7月上旬出口年增33.8%至177.5億美元，日均出口額增長10.2%至20.9億美元。同期晶片出口激增85.7%到33.9億美元，占比為19.1%。