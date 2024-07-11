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三星發表折疊新機 AI功能更佳 目標銷售成長10%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
戴著三星智慧戒指Galaxy Ring的展示人員，指著全開的三星Galaxy Z Fold6折疊機，顯示幕呈現Galaxy Z Flip6與Galaxy Ring圖片。 歐新社
戴著三星智慧戒指Galaxy Ring的展示人員，指著全開的三星Galaxy Z Fold6折疊機，顯示幕呈現Galaxy Z Flip6與Galaxy Ring圖片。 歐新社

三星電子周三（10日）在巴黎舉辦新產品發表會，推出最新款折疊機Galaxy Z Fold6以及Z Flip6。這兩支三星新手機都改善了前一代的人工智慧（AI）功能，售價上漲100美元。三星電子移動體驗事業部長盧泰文說，三星要以新機搶回折疊機領導地位，目標銷售成長10%。市場專家也聚焦三星與蘋果在AI功能的競爭。

Galaxy Z Fold6起價1,899.99美元，以打開書本的方式打開後，顯示幕為7.6吋，機身背後有三鏡頭，三鏡現在已經是高階手機的標配。三星說，這是公司最薄的折疊機，合起來時的厚度只有12.1毫米（mm）。Galaxy Z Flip6起價1,099.99美元，配置可彎曲顯示幕，以傳統的貝殼方式開合。

兩款折疊新機，都定在本月24日上市。目前市場上折疊機競爭日益激烈，且消費者持續使用現有手機更長的時間，不勤於換機。

今年各家主要智慧手機製造商都在自誇他們的裝置所具備AI功能，把握這個新技術帶來的新鮮、興奮商機，促進用戶花更多錢、升級手機的意願。

三星周三發表會上強調的AI功能包括：

-- 翻譯員：Galaxy Z Fold6有個「翻譯員」模式，啟動這個模式，手機以半開的方式讓背面和內部的螢幕都能使用，兩人使用不同語言交談時，可各自對著顯示自己懂的語言那個顯示幕，看到翻譯。

-- 同步直譯：今年稍早三星發表這個功能，當時只能在自家的應用程式直譯電話交談。現在可以在第三方應用程式WhatsApp等，使用此功能。

--建議回覆：Galaxy Z Flip6會根據用戶書寫訊息時的風格，建議回覆內容，手機主人不必自己動手打字就能回覆。

折疊機市場成長快速

PP Foresight創辦人佩斯卡托說，對多數消費者來說，折疊機還在早期發展階段，不是很想要有或必須要有的機種，儘管三星努力不懈，但愈來愈多同業也不斷出折疊機，這讓折疊機很快成為智慧手機的下一個戰場，大家爭相要吸引消費者來使用這類高階裝置。

市場調研公司Counterpoint的數據顯示，今年第1季全球折疊式智慧手機市場較去年同期成長49%。其中華為市占倍翻至35%，而三星市占自58%跌到23%。

在整體智慧手機市場方面，三星最強競爭對手蘋果，在上個月發表了有史以來最大的AI布局，取名「Apple Intelligence」（蘋果智慧）當中，有多種AI功能要提供給蘋果裝置的用戶。

佩斯卡托指出：「消費者現在更精明了，在購買下一支手機之前，花時間慢慢考慮。他們知道蘋果通常都在9月推出新機，樂於等待，同時看其他公司出了什麼新產品。所有的目光肯定都是在搭載『Apple Intelligence』的新iPhone 16上面。」

三星在發表會上也推出新的智慧戒指Galaxy Ring，可監測配戴者體適能和睡眠，售價400美元。新一代智慧手表Galaxy Watch售價650美元，具備睡眠呼吸中止症偵測功能，且電池效力可達兩天。三星在健康領域更加推進，也在叫陣蘋果。

三星Galaxy Z Flip6折疊機。 歐新社
三星Galaxy Z Flip6折疊機。 歐新社

Fold 售價 消費者

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