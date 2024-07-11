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防中國洗產地避關稅 美墨聯手祭鋼鋁進口新措施

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國墨西哥今天聯手宣布新措施，以打擊中國及其他國家透過墨西哥運輸鋼鋁產品來規避美國關稅的行為，並實施北美鋼鐵「熔化與澆鑄」標準。

綜合法新社與路透社報導，美國總統拜登政府在選舉季推出的這項舉措，標誌著旨在防範中國工業產能過剩的最新努力；華府已警告中國工業產能過剩，可能會讓大量定價不公平的商品流入其他市場。

中國指責美國施行「保護主義」，否認中國鋼鋁業產能過剩的說法。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇批評產能過剩的說法，是「打壓中國經濟」的「政治工具」。

白宮國家經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）告訴媒體，透過墨西哥進入美國的鋼鐵，必須是在墨國、美國或加拿大境內熔化與澆鑄，才能符合免稅優惠，否則將面臨25%關稅。

含有在中國、白俄羅斯、伊朗或俄羅斯熔煉或澆鑄初級鋁的墨國進口鋁，也將課徵10%關稅。

墨國將要求進口商提供產品來源國的相關資訊。

拜登和墨國總統羅培茲歐布拉多（Andres ManuelLopez Obrador）透過白宮發布的聲明表示：「（美墨）兩國將實施政策，聯手防止鋼鋁關稅規避行為，並強化北美鋼鋁供應鏈。」

布蘭納德表示：「這些行動能修補前朝政府未能解決的重大漏洞，中國這類國家利用這個漏洞，透過將產品經墨西哥運輸的方式來規避美國關稅。」

布蘭納德指控：「透過墨西哥進入美國市場的中國鋼鋁產品規避關稅，破壞了我們的投資，對賓州和俄亥俄州等州的美國工人造成損害。」

隨著拜登競選連任進入關鍵階段，這位總統一直在努力爭取賓州等搖擺州的選民。

拜登正在爭取工會成員，特別是美國聯合鋼鐵工會（United Steelworkers）的選票，反對日本製鐵（Nippon Steel）收購位於匹茲堡（Pittsburgh）的美國鋼鐵公司（U.S. Steel）。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示：「這些與墨國的聯合行動，將有助於確保我們鋼鋁產業的長期生存能力。」

墨西哥 拜登 美國

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