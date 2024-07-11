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台積電帶動美AI股大輪動 由軟體股「恐慌」轉進晶片股

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電引發美股恐慌性輪動，資金大舉重回晶片股。路透
台積電引發美股恐慌性輪動，資金大舉重回晶片股。路透

台積電（2330）第2季營收超標帶動股價續創新高。分析師指出，台積電業績引發AI概念股一陣「瘋狂輪動」，由軟體股再度湧入晶片股。

台積電ADR周三大漲3.5%，收在191.05美元，再創歷史新高，較台北交易溢價19.2%。今年以來上漲近84%。台積電周四早盤一度上漲2.4%至 1,070元。

台積電的利多也帶動其他晶片和科技股上漲。輝達（NVIDIA）大漲2.7%，蘋果（Apple）上漲1.9%，超微半導體（AMD）大漲3.9%，達到183.29美元。費城半導體指數大漲2.4%，也創下收盤新高。

瑞穗證券分析師克萊恩（Jordan Klein）指出，軟體股6月表現出色，如今看來又輪動轉回科技硬體股。

「我從2024年AI相關投資和投資人的心理已領會到，這是一個由FOMO（害怕錯過）所帶動的市場……所以當你看到任何因AI相關資本支出優於預期或樂觀的消息時，股價隨即重新評價，資金也會迅速湧入。」他形容這「感覺像是恐慌性輪動。」

iShare安碩擴大科技軟體類股ETF本周下跌2.5%；VanEck半導體ETF則上漲4.3%。

台積電昨天公告6月營收達到2,078.7億元，較去年同期成長33%；總結第2季合併營收40%，達到6,735.1億元( 約206.8億美元），超出台積電上次法說會預測的196億至204億美元之間。台積電將於7月18日正式公布第2季財報。

台積電未提供各部門的營收，但Wedbush分析師 Matt Bryson認為，營收成長顯然是由伺服器需求帶動的。

他說：「我們提高了2026年的定價假設，以反映看來適度的漲價。這一調整，再加上我們預測高效能運算（HPC）需求保持強勁，也使我們調高2025年營收、利潤率和EPS的預測。」

Bryson已將台積電目標價從原先的900元調升至1,175元。

ETF 半導體 台積電

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