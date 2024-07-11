AMD宣布收購歐洲AI模型公司Silo 賣力縮小與輝達差距

超微（AMD）同意以6.65億美元現金收購歐洲AI模型公司Silo AI，藉此幫助自家拉近與輝達（Nvidia）的差距。

根據10日的聲明，超微正在收購總部位於芬蘭赫爾辛基的Silo AI，後者自詡是歐洲最大私人AI實驗室，客戶包括安聯集團、聯合利華與BMW旗下的勞斯萊斯。Silo AI的共同創辦人兼執行長薩林（Peter Sarlin）將持續領導團隊，成為超微AT團隊的一部分。

在開發由AI驅動的新軟體與服務的硬體市場，超微被視為是最接近輝達的競爭同業。兩家公司擅長的繪圖晶片（GPU）已被證明是訓練大語言模型的最有效工具。

超微高級副總裁波帕納（Vamsi Boppana）表示，「Silo AI擁有值得信賴的AI專家團隊，在開發領先的AI模型和解決方案（包括在AMD平台上構建的最先進的大語言模型）方面擁有成熟經驗，這將進一步加快我們的AI戰略，推動我們為全球客戶打造和快速實施AI解決方案。」

超微股價10日收盤大漲3.9%至每股183.96美元。

超微在AI開發領域仍是相對新進者，正加速在產品陣容中加入軟硬體。在執行長蘇姿丰帶領下，超微已經推出MI300加速器，預期這項產品今年將帶來40億美元營收。雖然這遠高於英特爾等其他加速器競爭業者的產品營收預估值，但遠遠低於輝達的數字。輝達預期光是資料中心晶片業務產品，今年營收就會超過1,000億美元。

Silo AI專精創造能滿足個人電腦特殊需求的AI模型與系統。超微在出手收購前，過去12個月已經向這家公司投資1.25億美元，強化產品配套組合，以便讓基於超微的系統更容易使用。

超微股價今年來上漲20%，落後於費城半導體指數的38%漲幅，也不如輝達的165%漲幅。不過，超微市值達到2,860億美元，接近該公司的歷史高點。