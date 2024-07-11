1406品類過半自中進口 日白皮書顯示日本供應鏈高度依賴中國

《日本經濟新聞》昨10日報導稱，日本政府9日發布的2024年版《通商白皮書》顯示，在調查日本進口商品來源後發現，有1406個品類的超一半進口額來自中國，是美國的2.5倍。 《日本經濟新聞》分析稱，這反映出日本供應鏈對中國的高度依賴。

大陸《環球時報》引述其報導稱，據悉，日本針對2022年的貿易統計以約4,300種商品為對象。白皮書使用赫芬達爾—赫希曼指數（簡稱HHI）進行更詳細的分析，顯示了日本與夥伴國貿易的集中程度。如HHI高於50，說明該商品的進口「高度依賴」某單一來源。就該報告所涵蓋的4,300種商品來看，日本有近40%的商品高度依賴某個單一進口來源，且該進口來源多為中國。

具體數據顯示，日本「高度依賴」中國的進口產品主要包括筆記型電腦、空調、有機化學品和稀土金屬等。另有數據顯示，日本進口家電超九成來自中國。此外，中國也是日本化肥生產原料磷的主要供應國。

數據也顯示，日本共有252種和151種商品進口「高度依賴」美國和韓國，這兩國分別排在日本進口商品依賴度的第二和第三位，但與排在第一位的中國差距很大。與日本相比，七國集團其他成員對單一進口來源的依賴程度較低。

美國20%的進口商品「高度依賴」單一進口來源，該比例在德國為10%。具體數據顯示，美國共有567種商品進口「高度依賴」中國，而德國共有221種商品進口「高度依賴」中國。

《日本經濟新聞》稱，關於重要礦物、半導體、肥料等依賴程度高的戰略物資，日本政府根據《經濟安全保障推進法》將其指定為「特定重要物資」。以實現穩定供應為目標，為生產設備的投資和儲備等提供支援。日本計畫也與美國和歐洲聯手，透過補貼和政府採購等，在考慮供應穩定性等的情況下，制定相關標準。

《通商白皮書》也鼓勵日本企業向海外擴張，稱印度等「全球南方」國家正在保持高速成長，日本企業有強烈的意願在那裡擴大業務。