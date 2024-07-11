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AI功能加持 蘋果傳今年iPhone新機出貨要拚10%成長

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
去年蘋果iPhone 15系列新機上市後，中國大陸上海蘋果門市有許多顧客前去選購。 路透
去年蘋果iPhone 15系列新機上市後，中國大陸上海蘋果門市有許多顧客前去選購。 路透

情人士向彭博資訊透露，蘋果（Apple）定下目標，希望秋季將發表的新手機iPhone 16今年下半年稍後出貨量至少9,000萬支。這是經歷2023年的銷售坎坷之後，期待以人工智慧（AI）服務來刺激市場對其新產品的需求。

消息人士說，蘋果告訴供應商和合作夥伴，目標iPhone新機今年出貨量比上一代的去年同期成長約10%。蘋果iPhone 15系列手機去年下半年出貨量約8,100萬支。

要求匿名的知情人士表示，蘋果愈來愈有信心，以iPhone 16新增的一些「Apple Intelligence」（蘋果智慧）功能，上市時有助於提振需求。

彭博資訊分析，蘋果定下這樣的目標，代表蘋果預期2024年會是表現較強勁的一年，儘管該公司面臨與三星電子和小米等同業競爭，三星和小米均已推出強化AI功能的智慧手機。

蘋果2023年下半年的日子很不好過，尤其是在中國大陸市場。另一大競爭者華為的Mate 60 Pro智慧手機，憑藉陸製7奈米先進製程處理器，贏得當地消費者支持。華爾街分析師因而預期iPhone營收在2024年下半年將下滑。

蘋果對彭博的報導不予置評。

蘋果股價周三（10日）受彭博這項消息激勵，收盤上漲1.88%報232.98美元，股價再創新高。

彭博行業研究分析師拉納與吉拉德在周三的報告中表示，由於過去兩年智慧手機的銷售疲弱，最新的樂觀預測是個正面訊號。根據調研公司IDC的資料，去年整體智慧手機出貨量減少3.2%，不過蘋果還是拚到出貨成長3.7%。

今年4月開始，蘋果在中國大陸的銷售因為折扣促銷開始看到強力反彈，接著又迎接618的年中購物活動。不過蘋果在中國大陸市場最大的問題在於如何遵守北京當局對於AI手機的規範，Canalys資深副總裁Nicole Peng就認為，中國大陸嚴格的限制，可能會在初期阻礙蘋果想把AI功能導入蘋果裝置的意圖。

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