英鎊因降息預期弱化而升值 日圓兌美元進逼38年來新低

英鎊走高，因市場降低對英國央行8月降息的預期。美元指數小跌，市場觀望美國物價數據對聯準會（Fed）首次降息動向的可能影響。

英鎊兌美元一度升值0.5%，至1.2847。英格蘭銀行首席經濟學家Huw Pill強調英國通膨持續未退後，市場對英國央行即將降息的押注有所減弱。

高盛建議未來兩周做多英鎊兌美元，目標1.30，因為美元似乎會在非常短的時間段內進一步走軟。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.1%至105.048。歐元兌美元升值0.1%，至1.0819。

美元兌日圓升值0.3%，至161.79，之前一度升至161.81，為7月3日以來最高，直逼上周創下的 38 年新高 161.96 日圓。

Monex分析師認為，Fed主席鮑爾在國會談話「沒有向市場提供任何有關Fed何時可能開始降息的進一步線索── 交易員仍認為9月降息的可能性大於不降息──但他也的確多次提到高通膨現在並非Fed必須斟酌的唯一風險。」

加拿大皇家銀行全球外匯策略主管 Elsa Lignos向彭博電台說，「日本央行和財務省一直很不願意投入更多資金進行干預」，「日圓絕對非常便宜，我們實際上正在看到持續緩慢的貶值。但要選一個價位，我會猶豫不決。」

紐西蘭元下跌，紐西蘭央行表示，政策緊縮程度將逐漸減弱。紐元兌美元一度下跌1%，至0.6065，因為這一鴿派聲明出乎市場意料。