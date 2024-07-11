石油、黃金價格收漲 美原油與汽油庫存降幅超過預期

國際油價周三（10日）收漲，因美國上周煉油活動增加，帶動汽油和原油庫存降幅超過預期，但由於颶風貝羅造成的供應中斷情勢可控，油價漲幅受限；黃金價格上漲，聯準會主席鮑爾向美國國會表示可預見通膨會走低，這維持今年利率政策轉向的可能性。

油價收漲

布蘭特期貨9月結算價上漲42美分，漲幅0.5%，報每桶85.08美元；西德州原油8月期貨收漲69美分，漲幅0.85%，報每桶82.10美元。

美國能源資訊局（EIA）報告顯示，截至7月5日當周，美國原油庫存減少340萬桶，至4.451億桶，遠超路透調查分析師預期的減少130萬桶；汽油庫存減少200萬桶，至2.297億桶，遠高於分析師預期的在美國國慶假期周減少60萬桶。

Price Futures Group分析師Phil Flynn說：「EIA數據顯然是目前推動油價上漲的最主要因素。」

Tortoise Capital Advisors董事總經理Brian Kessens說：「預料今年夏天將是一個相當不錯的駕駛季節，現在看來也是如此。」

金價收漲

周三上漲，此前聯準會主席鮑爾的言論提高人們對美國即將降息的預期，而投資人則在等待美國通膨數據提供更多線索。

現貨黃金價格10日收盤上漲0.3%，至每英兩2,371.26美元。美國黃金期貨收高0.5%，至2,379.70美元。

Kitco Metals的高級市場分析師Jim Wyckoff表示：「鮑爾在參議院的講話中沒有帶來任何鷹派意外，這也算是安撫了市場對聯準會今年還不能降息的那些看法。」

根據芝商所FedWatch 工具，市場認為聯準會在9月降息以及在12月再次降息的可能性為75%。當利率下降時，非孽息黃金的吸引力往往會增大。

現在的焦點轉向周四公布的美國消費者物價指數（CPI）數據和周五公布的生產者物價指數（PPI）報告，最近的數據顯示通膨從年初出人意料的高位有所降溫。

與此同時，世界黃金協會周二表示，由於在歐洲和亞洲上市的基金增持，6月份全球實物黃金交易所交易基金連續第二個月出現資金流入。

現貨白銀跌約0.1%，至每英兩30.77美元；白金上漲1%，至994.10美元；鈀金上漲0.6%，至986.03美元。