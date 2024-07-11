台積電ADR大漲3.5% 和費半同創新高 較台北溢價拉大

台積電ADR周三大漲3.5%，收在191.05美元，再創歷史新高，較台北交易溢價19.2%。

那斯達克綜合指數和標普500指數也再台積電（2330）營收大好激勵人工智慧（AI）概念股，周三再創收盤新高。

標普500指數上漲56.93點，漲幅1.0%，收在 5,633.91 點，連續六個交易日收盤創下歷史新高，締造2021年來最長的連創新高紀錄。那斯達克綜合指數大漲218.16點，漲幅 1.2%，報 18,647.45 點，也一連七日創新高；道瓊工業指數也上漲429.39點，漲幅 1.1%，報 39,721.36 點。

費城半導體指數大漲2.4%，也創下歷史新高。台積電公布6月營收成長32.9%，優於分析師所料。

輝達（NVIDIA）大漲2.7%，美光跳漲 4%，超微（AMD）大漲 3.9%。

台灣加權股價指數昨天上漲107.00點收在24,007.08點。台積電（2330）漲0.5%收在1,045元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 198.82 +2.01 179.50 10.77

中華電 CHT 117.93 +0.17 118.50 -0.49

台積電 TSM 1,245.42 +3.54 1045.00 19.18

聯電 UMC 55.93 -0.12 54.70 2.25

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據