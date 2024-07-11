台積電業績替AI題材撑腰 標普500指數和那指再創新高

台積電（2330）營收大好帶動人工智慧（AI）概念股，美國股市那斯達克綜合指數和標普500指數周三再創收盤新高。聯準會（Fed）主席鮑爾在國會作證，無礙投資人對Fed今年即將降息的信心。

標普500指數上漲56.93點，漲幅1.0%，收在 5,633.91 點，連續六個交易日收盤創下歷史新高，締造2021年來最長的連創新高紀錄。那斯達克綜合指數大漲218.16點，漲幅 1.2%，報 18,647.45 點，也一連七日創新高；道瓊工業指數也上漲429.39點，漲幅 1.1%，報 39,721.36 點。

在台積電強勁營收的激勵下，費城半導體指數大漲2.4%，也創下歷史新高。台積電公布6月營收成長32.9%，優於分析師所料。台積電ADR大漲3.5%。

Globalt Investments基金經理人 Thomas Martin 表示，台積電營收獨撑人工智慧（AI）題材，這在今天比其他任何事情都更重要。

輝達（NVIDIA）大漲2.7%，美光跳漲 4%，超微（AMD）大漲 3.9%。

蘋果公司上漲1.9%，再創新高，市值躍升至3.6兆美元。微軟上漲1.5%。蘋果據報導計劃將新款iPhone出貨量提高10%。

鮑爾在國會作證說，Fed不需要等通膨低於2%再降息，同時強調官員仍然有更多工作要做。他指出勞動市場已經顯著降溫，決策者在縮表方面還有更多工作要做，並稱商業地產沒有威脅金融穩定。

在債券市場，基準的10年期美國公債殖利率從周二的4.297%降至4.280%。

Evercore策略師Krishna Guha表示，「從鮑爾的證詞中可以得到的關鍵信息是Fed對風險評估正在朝著9月降息的方向轉變，前提是即將發布的數據能夠持續提供支撐」。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，9月降息25個基點的可能性從周二約70%上升至74%。

特斯拉（Tesla）上漲0.4%，已連續11個交易日上漲。

標普500指數今年已上漲18%，那斯達克綜合指數上漲24%。

標普500指數11大類股周三全面上漲，資訊科技股領漲，漲幅1.6%，其次是材料股，漲幅1.3%。

本周將公布的美國通脹數據包括周四的消費者物價指數（CPI）和周五的生產者物價指數（PPI）。