Fed主席鮑爾：不需等到通膨低於2%才降息
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾10日赴眾議院金融服務委員會作證，他重申聯準會希望對通膨更有信心，且在因應通膨方面已取得很大進展。他說，通膨率會回到2%的水準，「我相當有信心」。但他也說，聯準會不需要等到通膨低於2%才降息。
鮑爾在到國會半年度貨幣政策作證的第二日提到，聯準會在縮減資產負債表規模方面還有「相當長一段路要走」，量化緊縮政策的終點仍不確定。
鮑爾指出，聯準會已經將資產負債表規模縮減了約1.7兆美元，但對於規模大小沒有具體目標，為了確保金融機構能夠獲得充足的準備金，將謹慎地逐步結束縮表行動。他說，「我們已取得了相當大的進展」，但「我們覺得我們還有相當長的路要走」。
在新冠疫情期間，為抑制長期利率並支撐經濟，聯準會擴大資產負債表。目前，聯準會每月允許最多250億美元的美國公債和350億美元的抵押貸款證券到期，並不使用這些資金購買新債。
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