亞洲年輕世代 愛買藝術品

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

亞洲年輕世代愈來愈多人花大錢購買藝術品。蘇富比（Sotheby's）發現，該拍賣行的現代藝術作品，有超過40%亞洲買家是28~43歲的千禧世代，44~59歲的X世代族群也是關鍵客群。

蘇富比亞洲藝術部主席兼環球主管仇國仕說：「買家有年輕化趨勢，我們確實在2023年看到X世代成為最重要的消費主力，在超過100萬美元的藝術品上是如此，他們主宰了這個市場。」

他也說，「Z世代是買家中最年輕的族群，但表現相當強勁」。他最近看到一位20歲的買家，在上海買了一件作品來慶祝自己的畢業。

根據2023年巴塞爾藝術展與瑞銀集團（Art Basel & UBS）的「全球收藏調查報告」，光是去年上半年，亞洲高收入千禧世代買家，購買藝術品和骨董的總額中位數為5.97萬美元，Z世代為5.6萬美元。相較2022年，兩個年齡層一整年各只花費6.18萬美元和6.5萬美元。

對蘇富比來說，年輕買家之所以成長，部分原因是線上活動增加所致。且年輕藏家熱衷於較新型態的藝術形式，例如Z世代藏家對數位藝術及印刷品的平均支出，高於其他世代族群。

這份報告另指出，直接在拍賣會而非透過經銷商購買藝術品，受全球千禧世代和X世代收藏家的歡迎，這股趨勢似乎也正在亞洲上演。

瑞銀集團 蘇富比

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