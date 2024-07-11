微軟退出OpenAI董事會 避免被各國反托辣斯機構盯上

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，微軟已放棄OpenAI董事會的觀察員席次，蘋果也不會取得類似地位，以免招致各國反托辣斯當局的關注。另外，微軟9日同意向西方石油公司的德州Stratos工廠購買創紀錄的50萬噸碳權。

知情人士透露，微軟7月9日致函OpenAI表示，「過去八個月，我們見證了新成立的董事會取得重大進展，並對公司的發展方向充滿信心。有鑒於此，我們不再認為有必要繼續擔任觀察員這個有限的角色。」微軟退出董事會將「立即生效」。

去年11月，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）回鍋後，微軟在該公司董事會取得一席觀察員，這意味它可以參加OpenAI董事會會議並獲取機密訊息，但沒有投票權，不能選董事或決定其他事項。

先前外傳蘋果也將加入OpenAI董事會擔任觀察員，作為將ChatGPT整合進這家iPhone製造商旗下裝置的協議一環，但知情人士說，蘋果將不會擔任這個角色。

取而代之的是，OpenAI會定期和合作夥伴與投資人舉行會議，作為讓戰略夥伴參與投入的新方式。

該觀察員席位和微軟對OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT高達130億美元的投資，引發美國、歐洲和英國反壟斷監管機構的不安。歐盟上月表示，由於微軟不控制OpenAI，因此雙方合作不受歐盟併購規則約束，但仍將就兩家公司協議中的排他性條款徵求第三方意見。相較之下，英美仍質疑OpenAI獨立性及其受到微軟的影響。

另一方面，西方石油正透過子公司1PointFive打造碳捕捉投資組合，計劃興建多家工廠從空氣中直接吸收二氧化碳。微軟9日同意向西方石油的德州Stratos工廠購買50萬噸碳權，該工廠預期明年啟動。

這項協議代表直接空氣捕捉（DAC）產生碳權迄今最大筆的採購交易，強化了西方石油在碳捕捉技術方面擴大規模和營利競賽中的地位。對於微軟而言，在推動AI卻引發碳排激增之際，這類協議對於處理日益增加的碳足跡會是一大重點。

西方石油公司在與微軟的交易中，預期會以比當前約1,000美元市價更便宜得多的價格來出售DAC碳權。不過批評人士說，這種利用巨型風扇把二氧化碳從大氣層抽取出的技術十分昂貴、耗能且尚未證明能達到工業等級。

目前全球最大的DAC工廠是由Climeworks經營，其設計是每年可捕捉3.6萬噸二氧化碳，這遠低於遏止全球暖化最糟影響所必須消滅的數十億噸碳。

西方石油在今年2月的投資人說明會上，該公司預期將能夠以每噸125至200美元的價格捕捉碳，但一些DAC專家認為這項估計數字有如天方夜譚，因為處理過程極耗能源。