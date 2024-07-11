福斯雙空夾擊 獲利拉警報

福斯集團（VW）9日發布全年獲利預警，受累於旗下品牌奧迪（Audi）可能關閉一座工廠、以及集團第2季銷量滑落3.8%，引發福斯10日盤中股價一度挫跌1.1%。

路透報導，福斯集團把2024年的營業利潤率預期從7~7.5%下修至6.5~7%，並表示由於高階電動車買氣趨緩，奧迪正考慮關閉僱用約3,000人的布魯塞爾工廠。福斯上季在中國大陸的交車量銳減近20%，拖累集團同期銷量下降3.8%。大陸燃油車的買氣下滑，但燃油車仍是福斯在當地的主力產品。

一名福斯發言人說：「我們預期今年不會太好過」。而關閉該座奧迪工廠，或另尋他用、以及其他支出，可能在本年度產生26億歐元（28億美元）的成本。

在奧迪宣布Q8 e-tron這款電動休旅車的後繼車型，將轉為在墨西哥生產後，布魯塞爾廠房的未來在今年稍早陷入未知數。該公司說，Q6 e-tron即將在今年問世，導致布魯塞爾生產的舊世代Q8 e-tron買氣銳減。

在朝電動車轉型方面，奧迪正苦苦追趕寶馬、賓士等德國豪華車廠。Bernstein Research分析師瑞特曼說，第一代的Q8 e-tron像是半吊子，不是奧迪利用新世代高級電動平台從頭打造的產品，Q6的市場潛力較高。

近40年來未曾關閉廠房的福斯集團，內部的工會力量強大，不過分析師表示，福斯已承受大幅削減過剩產能的壓力。Stifel Research分析師施瓦茲說：「鑒於第1季財報顯示利潤率偏低，現在是時候與工會展開協商。」

一些分析師樂見福斯集團考慮關廠的消息，這凸顯該公司願意解決成本攀高和產能過剩的問題。Jefferies分析師胡喬伊斯說，外界之所以會擔心，是因為重要財報數據顯示福斯陷入麻煩，但他們正打算解決成本過高事業體所造成的問題。