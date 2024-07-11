亞馬遜100%用綠電達陣 提早七年完成

電商巨擘亞馬遜去年碳排放量連續第二年下滑，並提早達成耗電量等於再生能源電力採購量的目標，但在人工智慧（AI）熱潮推動亞馬遜再度加碼投資資料中心下，要達成淨零排碳目標可能還須再努力。

彭博資訊報導，亞馬遜10日發布年度永續報告表示，去年溫室氣體排放減少3%至6,882萬公噸，主因是與建設和設備採購等資本財產相關的排放減少13%。

該公司去年在解決疫後過剩的倉儲容量和減少雲端部門AWS的資料中心支出之際，資本支出減少了約100億美元。

該公司並表示，去年採購的再生能源電力已足以供應整體營運的總耗電量，比創辦人貝佐斯五年前規劃的2030年達成提早了七年。

據彭博新能源財經（BNEF），亞馬遜去年投資112項再生能源計畫，是全球最大再生能源電力企業買家。

不過，在AI所需的資料中心需求激增之際，微軟、Google等亞馬遜對手都在努力和減碳搏鬥。亞馬遜自身也已承諾未來15年將投資逾1,500億美元在資料中心，因此今後也可能遇到類似阻礙。