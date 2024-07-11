馬克斯旗下新創公司xAI 與甲骨文伺服器交易破局

科技新聞網站The Information報導，億萬富豪馬斯克的AI新創公司xAI與甲骨文（Oracle）已經終止一樁潛在的100億美元伺服器交易。

報導引述幾位參與協商人士的消息指出，xAI與甲骨文已經終止當前關於要擴大現有安排的協商。目前，xAI已持續從甲骨文租用輝達（NVIDIA）的AI晶片。

根據馬斯克先前在社群平台X上的發文，他的xAI正自行以「最快完成速度」、採用輝達的H100繪圖處理器來打造一套系統。

知情人士向路透表示，甲骨文原本與xAI協商要提供的特定運算能力，已簽給另一客戶。他說：「該公司總是持續與客戶洽談有關未來的算力，並且持續與xAI交涉其基礎設施需求。」

The Information報導指出，從甲骨文租賃輝達處理器給一家規劃中的超級電腦業者的一項多年協議原本進行中，但協商被暫停，原因是馬斯克要求加速打造一座超級電腦，但甲骨文認為不可能達成速度要求。此外甲骨文也提出疑慮，指xAI青睞的地點沒有足夠電力供應。

xAI已與甲骨文有合約，持續利用甲骨文的Gen2 Cloud訓練AI模型。

此外，埃森哲（Accenture）10日宣布，已收購晶片設計和工程服務公司Cientra，取得嵌入式物聯網、特殊積體電路、驗證能力的專業知識，這會增強埃森哲的晶片設計經驗，進一步提升幫助客戶加快半導體創新，支持不斷增長的數據運算需求。