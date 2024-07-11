馬克斯旗下新創公司xAI 與甲骨文伺服器交易破局

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

科技新聞網站The Information報導，億萬富豪馬斯克的AI新創公司xAI與甲骨文（Oracle）已經終止一樁潛在的100億美元伺服器交易。

報導引述幾位參與協商人士的消息指出，xAI與甲骨文已經終止當前關於要擴大現有安排的協商。目前，xAI已持續從甲骨文租用輝達（NVIDIA）的AI晶片。

根據馬斯克先前在社群平台X上的發文，他的xAI正自行以「最快完成速度」、採用輝達的H100繪圖處理器來打造一套系統。

知情人士向路透表示，甲骨文原本與xAI協商要提供的特定運算能力，已簽給另一客戶。他說：「該公司總是持續與客戶洽談有關未來的算力，並且持續與xAI交涉其基礎設施需求。」

The Information報導指出，從甲骨文租賃輝達處理器給一家規劃中的超級電腦業者的一項多年協議原本進行中，但協商被暫停，原因是馬斯克要求加速打造一座超級電腦，但甲骨文認為不可能達成速度要求。此外甲骨文也提出疑慮，指xAI青睞的地點沒有足夠電力供應。

xAI已與甲骨文有合約，持續利用甲骨文的Gen2 Cloud訓練AI模型。

此外，埃森哲（Accenture）10日宣布，已收購晶片設計和工程服務公司Cientra，取得嵌入式物聯網、特殊積體電路、驗證能力的專業知識，這會增強埃森哲的晶片設計經驗，進一步提升幫助客戶加快半導體創新，支持不斷增長的數據運算需求。

客戶 甲骨文 馬斯克

延伸閱讀

馬斯克買35萬個輝達 GPU！配備於特斯拉 xAI、最快近月上線

特斯拉二代人形機器人Optimus 上海首秀

馬斯克釋單美超微 台廠補…引爆雙鴻、尼得科超眾出貨動能

黃仁勳掃過廁所、多能鄙事的苦幹態度 讓他英雄惜英雄

相關新聞

鮑爾釋出兩鴿派訊號 市場解讀為降息鋪路

美聯準會（Fed）主席鮑爾9日出席美國聯邦參議院聽證會時，發言力求四平八穩、不撼動市場，卻暗暗釋出兩個鴿派訊息，首先是暗...

三星工會喊無限期罷工 恐威脅晶片生產

三星電子工會在8~10日罷工以要求更好待遇，不過此一行動未能讓管理層重啟談判，工會10日擴大施壓，宣布延長為無限期罷工，...

Fed主席鮑爾：不需等到通膨低於2%才降息

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾10日赴眾議院金融服務委員會作證，他重申聯準會希望對通膨更有信心，且在因應通膨方面已...

難兄難弟如何變龍兄虎弟？蘋果、特斯拉股價翻揚有玄機

特斯拉和蘋果4月時股價表現還慘不忍睹，眼看所謂美股「七雄」就要被兩隻狗熊給拖垮。不料，這對難兄難弟竟搖身變成龍兄虎弟，近...

亞洲年輕世代 愛買藝術品

亞洲年輕世代愈來愈多人花大錢購買藝術品。蘇富比（Sotheby's）發現，該拍賣行的現代藝術作品，有超過40%亞洲買家是...

全球第五大貨櫃航運業者 上修財測

德國航運巨人赫伯羅德（Hapag-Lloyd）上半年財務表現優於預期，更大幅上調今年全年財測，反映近來強勁的需求和短期運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。