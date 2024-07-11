巴克萊銀行強攻亞洲富豪財管

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

總部在倫敦的巴克萊銀行（Barclays）計劃在亞洲大舉招聘，準備在未來數年擴大客戶資產管理規模，焦點擺在印度和新加坡的超級富豪與家庭辦公室。

彭博資訊報導，巴克萊亞洲地區財富管理事業負責人辛赫表示，目標是在2028年底前，把亞洲地區私人銀行資產規模擴增為目前的四倍。

為達此目標，辛赫打算把印度和新加坡財富管理團隊的陣容擴大將近兩倍。他未透露目前該部門雇員人數和資產金額。

巴克萊加入瑞銀、寶盛集團等業者的行列，也積極擴充亞洲區財富管理人力。巴克萊自2008年以來就對印度富裕客戶提供服務，現在隨著印度愈來愈富庶，更全力進軍這塊市場。

整體而言，巴克萊財富事業管理的客戶資產約1,830億英鎊（2,340億美元），包括客戶存款、放款與投資資產，其中大多數來自英國，亞洲占比接近20%。私人銀行與財富管理是巴克萊五大優先發展業務之一。

萊坊最新財富報告顯示，在止於2028的五年，印度超級富豪（資產價值超過3,000萬美元者）人數可望增加50%。

印度 財富 資產

延伸閱讀

不甩拜登？印度莫迪同意擴大與俄羅斯貿易關係

印度臥鋪巴士超車不慎撞貨車 至少18死19傷

莫迪會晤普亭 強調雙方是朋友

印度斥資逾300億加速興建發電廠 加劇與北京矛盾

相關新聞

鮑爾釋出兩鴿派訊號 市場解讀為降息鋪路

美聯準會（Fed）主席鮑爾9日出席美國聯邦參議院聽證會時，發言力求四平八穩、不撼動市場，卻暗暗釋出兩個鴿派訊息，首先是暗...

三星工會喊無限期罷工 恐威脅晶片生產

三星電子工會在8~10日罷工以要求更好待遇，不過此一行動未能讓管理層重啟談判，工會10日擴大施壓，宣布延長為無限期罷工，...

Fed主席鮑爾：不需等到通膨低於2%才降息

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾10日赴眾議院金融服務委員會作證，他重申聯準會希望對通膨更有信心，且在因應通膨方面已...

難兄難弟如何變龍兄虎弟？蘋果、特斯拉股價翻揚有玄機

特斯拉和蘋果4月時股價表現還慘不忍睹，眼看所謂美股「七雄」就要被兩隻狗熊給拖垮。不料，這對難兄難弟竟搖身變成龍兄虎弟，近...

亞洲年輕世代 愛買藝術品

亞洲年輕世代愈來愈多人花大錢購買藝術品。蘇富比（Sotheby's）發現，該拍賣行的現代藝術作品，有超過40%亞洲買家是...

全球第五大貨櫃航運業者 上修財測

德國航運巨人赫伯羅德（Hapag-Lloyd）上半年財務表現優於預期，更大幅上調今年全年財測，反映近來強勁的需求和短期運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。