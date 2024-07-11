巴克萊銀行強攻亞洲富豪財管

總部在倫敦的巴克萊銀行（Barclays）計劃在亞洲大舉招聘，準備在未來數年擴大客戶資產管理規模，焦點擺在印度和新加坡的超級富豪與家庭辦公室。

彭博資訊報導，巴克萊亞洲地區財富管理事業負責人辛赫表示，目標是在2028年底前，把亞洲地區私人銀行資產規模擴增為目前的四倍。

為達此目標，辛赫打算把印度和新加坡財富管理團隊的陣容擴大將近兩倍。他未透露目前該部門雇員人數和資產金額。

巴克萊加入瑞銀、寶盛集團等業者的行列，也積極擴充亞洲區財富管理人力。巴克萊自2008年以來就對印度富裕客戶提供服務，現在隨著印度愈來愈富庶，更全力進軍這塊市場。

整體而言，巴克萊財富事業管理的客戶資產約1,830億英鎊（2,340億美元），包括客戶存款、放款與投資資產，其中大多數來自英國，亞洲占比接近20%。私人銀行與財富管理是巴克萊五大優先發展業務之一。

萊坊最新財富報告顯示，在止於2028的五年，印度超級富豪（資產價值超過3,000萬美元者）人數可望增加50%。