三星工會喊無限期罷工 恐威脅晶片生產

三星電子工會在8~10日罷工以要求更好待遇，不過此一行動未能讓管理層重啟談判，工會10日擴大施壓，宣布延長為無限期罷工，顯示勞資衝突激烈升溫，可能會威脅三星的晶片生產。與此同時，南韓金屬業員工也有約6萬人罷工，衝擊該國的汽車、造船、鋼鐵生產。

數千名三星員工8日在首爾的晶片製造總部外抗議，替原定三天的罷工行動揭開序幕。這是此一南韓財團成立半世紀以來所面臨的最大規模罷工。

全國三星電子工會（NSEU）說，8日以來約有6,500人參與行動，但管理層仍無意對話，促使他們改變作法，將三天罷工延長為無限期。該工會約有3萬名成員，占三星電子總人力的近四分之一。

NSEU表示：「我們清楚確知生產線受影響，公司會後悔這個決定。管理層最終將點頭，回到談判桌」。NSEU高層李炫國（Lee Hyun-kuk）說，工會發現，罷工導致部分晶片產線生產受阻，如設備運作放緩。

三星先前表示，罷工未影響生產，但10日未立刻回覆置評請求。該公司10日股價平盤作收。

由於三星生產多已自動化，分析師說，除非工會提供晶圓和製程的細節，不然很難確認生產是否中斷。

然而，三星處於關鍵時刻，正努力說服輝達（NVIDIA）使用該公司高頻寬記憶體（HBM），以便在人工智慧（AI）領域追上SK海力士，無法承受製造受阻。不只如此，三星在10日舉辦今年來規模最大的產品發表會，將推出新款折疊機和智慧表。

三星勞資雙方自1月以來數度談判都無功而返，工會的訴求包括替所有成員平均加薪3.5%，與工會成立日放假一天等。

另一方面，約6萬名韓國金屬工人工會（KMWU）成員，10日罷工八小時，以支持在野黨的修法行動。該法案擬規定，勞工非法罷工造成的損失，管理層不得違法求償。

現代汽車和起亞汽車的下游廠商，均有員工參與罷工，現代蔚山廠產線一度暫停，起亞光州廠也受波及。另外，現代鋼鐵與造船廠韓華海洋（Hanwha Ocean），均有員工加入罷工。