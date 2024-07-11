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莫迪會普亭 深化印俄貿易合作

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
印度總理莫迪（左）與俄羅斯總統普亭舉行峰會，同意提振兩國貿易關係。 （美聯社）
印度總理莫迪（左）與俄羅斯總統普亭舉行峰會，同意提振兩國貿易關係。 （美聯社）

印度總理莫迪在訪問莫斯科、與俄羅斯總統普亭舉行峰會時，同意提振兩國的貿易關係，反映在烏克蘭戰爭仍未平息之際，他面對西方、中國大陸及俄羅斯關係所採取微妙平衡立場，也凸顯普亭近來密集和多國領袖會晤，成功突破西方外交孤立策略。

莫迪和普亭同意，在2030年前提高印俄雙邊年貿易額至1,000億美元，多於目前的650億美元，印度將擴大進口俄國的石油餘肥料，並尋求擴大出口農業和工業產品。這是2022年來俄烏戰爭爆發以來莫迪首次訪俄，也是莫迪贏得第三任總理任期以來，首個雙邊訪問行程。

正尋求「聯俄制中」的莫迪，形容俄羅斯是印度「共享福共患難的好友」，持續集結盟邦共組「全球多數」對抗美國霸權的普亭，則形容莫迪訪俄是烏克蘭的西方支持者無法孤立俄國的跡象，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也說，普亭和莫迪已在會談中，奠定深化經濟、政治及國防關係的「厚實基礎」。

莫迪對烏克蘭戰爭始終採取曖昧不明的立場，都未譴責俄國入侵烏克蘭或選邊站，而是呼籲「以對話和外交」化解衝突，終結敵對情勢，既持續擴大買進折價的俄國石油，給予莫斯科關鍵的經濟支持，6月又在七大工業國集團（G7）峰會上，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。俄國過去幾十年來都是印度的最大軍武供應國。

由於西方希望以制裁孤立俄國，促使俄國更加靠攏中國大陸，但對俄國來說，維繫與印度的關係已尤其重要，普亭也持續尋求突破口，他從5月開始第五任總統任期以來，已陸續和歐洲、亞洲、非洲、拉美及中東各國領袖舉行20幾場會議。北京已提供莫斯科關鍵的經濟救生索，提高雙邊貿易額到創紀錄水準，也成為提供西方製零組件的關鍵供應國。

德國柏林智庫卡內基俄羅斯歐亞中心主管陳寒士（Alexander Gabuev）認為，印度希望給予俄羅斯操作空間，讓俄國降低對中國大陸的依賴。英國金融時報（FT）印度官員指出，印度和中國大陸已因邊境爭議陷入緊張，認為俄國保持中立對國安至關緊要。

從俄國入侵烏克蘭以來，印俄貿易已暴增，Vortexa數據顯示，俄國原油約占印度6月石油進口的43%，使印度成為僅次於中國大陸的第二大俄油買家，卻也導致雙邊貿易大幅失衡，莫迪向普亭表示，「必須擴大貿易籃子」。

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