台積ADR＋輝達帶頭衝！美股早盤3大指數攻高 市場加碼作多美債

聯準會（Fed）主席鮑爾9日在國會聽證會的發言，強化市場降息預期，加上台積電第2季銷售亮眼，帶旺晶片股，美股10日早盤除了道瓊指數之外，其他三大指數均攻高。

道瓊工業指數早盤在平盤上下移動，標普500指數漲0.2%，那斯達克指數漲0.4%，費城半導體指數漲0.7%。

台積電ADR飆升1.7%。人工智慧（AI）熱潮下，台積電上季營收達新台幣6,735.1億元，優於分析師估計的新台幣6,542.7億元，單季增幅寫2022年來新高。

AI動能持續，輝達（Nvidia）攀升0.9%。

超微（AMD）上揚0.5%。該公司宣布將以6.65億美元的現金價，併購芬蘭AI新創業者Silo AI。

特斯拉走升0.1%。該公司第2季交車情況優於預期，高盛上調目標價。但高盛對特斯拉的看法仍維持中立，調高後的目標價為248美元，低於特斯拉9日收盤價的262.33美元。

聯準會（Fed）主席鮑爾9日暗示，通膨趨緩與勞動市場降溫，顯示調降利率的時機幾乎成熟。他並警告利率維持高檔過久，可能會削弱經濟。

市場信心大振，估計今年Fed將兩度降息，首次行動將於9月登場。眾人也密切關注鮑爾10日在眾院聽證會的說法。10年期美債殖利率10日下挫，債券殖利率和價格呈反向走勢。

投資人看多美債價格將漲，從本月1日以來，每個交易日持續加碼美國10年期公債的多頭部位，未平倉部位總計約15.9萬口。