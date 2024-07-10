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華爾街股市創新高+Fed透露可能降息 亞股仍走勢不一

中央社／ 香港10日綜合外電報導
美國聯邦準備理事會主席鮑爾在演說中透露今年可能降息。歐新社 歐洲新聞圖片社
美國聯邦準備理事會主席鮑爾在演說中透露今年可能降息。歐新社 歐洲新聞圖片社

儘管前一天的美國華爾街股市再創新高，以及美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在演說中透露今年可能降息，亞洲股市今天走勢不一。

法新社報導，聯準會主席鮑爾在參院聽證演說中表示，打壓通膨的戰爭已經取得「適度」的進展。鮑爾雖未暗示何時降息，但分析師預測，聯準會9月將首次降息，接著在年底前再降一次。

鮑爾今天也將前往眾院委員會發表聽證演說，除鮑爾演說外，投資人也將關注11日公布的美國消費者物價指數（CPI），以觀察物價增幅是否如預期減緩。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「週四（11日）的消費者物價指數攸關9月降息機率是否會從目前的70%升高。」

港股今天早盤漲逾1%之後回跌，終場收挫。上海、雪梨和馬尼拉股市也收低。

日股基準日經指數今天再創新高，首爾股市持平，台北、威靈頓、新加坡、雅加達和吉隆坡都收漲。

指數 美國 美股 聯準會 降息 鮑爾

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