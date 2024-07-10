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Meta更新仇恨言論政策 將刪除攻擊猶太人貼文

中央社／ 舊金山9日綜合外電報導
社群網站臉書和Instagram的母公司，Meta表示將移除攻擊「猶太復國主義者」的內容。 路透
社群網站臉書和Instagram的母公司，Meta表示將移除攻擊「猶太復國主義者」的內容。 路透

Meta Platforms今天表示，公司將開始撤除更多針對「猶太復國主義者」（Zionists）的貼文，尤其是拿這個詞來當作猶太人和以色列人的代名詞，而非這個政治運動支持者的貼文。

綜合路透社和法新社報導，身為社群網站臉書和Instagram的母公司，Meta在部落格文章指出，將移除攻擊「猶太復國主義者」的內容，特別是當貼文未明確用這個詞來提及這個政治運動，而是用它來散播反猶太主義刻板印象，或透過恐嚇暴力方式來威脅傷害猶太人或以色列人的內容。

Meta仇恨言論政策禁止針對它所謂具有「保護特徵」的民眾發動針對性攻擊，這些保護特徵包括種族（race）、族裔（ethnicity）、宗教信仰、身心障礙、性別認同等。

Meta指出，公司現有的政策，僅在兩個狹隘情況下將「猶太復國主義者」視為猶太人或以色列人的代名詞，但這不足以因應民眾以更廣義的方式運用這個詞。

Meta這次更新政策時間點，正逢中東局勢因以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）交戰而日趨緊繃。Meta表示，他們是在徵詢全球各地145名民間社會與學術界代表之後，做出最新政策更新。

Meta試圖藉由最新舉措，在「言論自由」和「攻擊猶太人」之間取得平衡。

Meta 以色列 特徵 猶太

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