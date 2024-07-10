聽新聞
test
0:00 / 0:00
Meta更新仇恨言論政策 將刪除攻擊猶太人貼文
Meta Platforms今天表示，公司將開始撤除更多針對「猶太復國主義者」（Zionists）的貼文，尤其是拿這個詞來當作猶太人和以色列人的代名詞，而非這個政治運動支持者的貼文。
綜合路透社和法新社報導，身為社群網站臉書和Instagram的母公司，Meta在部落格文章指出，將移除攻擊「猶太復國主義者」的內容，特別是當貼文未明確用這個詞來提及這個政治運動，而是用它來散播反猶太主義刻板印象，或透過恐嚇暴力方式來威脅傷害猶太人或以色列人的內容。
Meta仇恨言論政策禁止針對它所謂具有「保護特徵」的民眾發動針對性攻擊，這些保護特徵包括種族（race）、族裔（ethnicity）、宗教信仰、身心障礙、性別認同等。
Meta指出，公司現有的政策，僅在兩個狹隘情況下將「猶太復國主義者」視為猶太人或以色列人的代名詞，但這不足以因應民眾以更廣義的方式運用這個詞。
Meta這次更新政策時間點，正逢中東局勢因以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）交戰而日趨緊繃。Meta表示，他們是在徵詢全球各地145名民間社會與學術界代表之後，做出最新政策更新。
Meta試圖藉由最新舉措，在「言論自由」和「攻擊猶太人」之間取得平衡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言