紐西蘭央行意外釋鴿派訊息 紐元應聲走貶

紐西蘭央行今天把現金利率維持在5.5%，但為接下來邁向較不具限制性的貨幣政策敞開大門，前提是通膨一如預期般減緩。紐國央行立場意外飄出「鴿味」，引發紐元匯率盤中一度急貶0.8%。

紐西蘭央行是連續第八次會議讓現金利率按兵不動，維持在近16年高點，符合分析師看法。央行聲明說：「委員會同意貨幣政策將必須維持限制性。這項限制的程度將隨著時間變得緩和，與預期通膨壓力減緩保持一致。」

央行最新的說法，比5月會議所言更為鴿派，當時央行表示，政策預期會在一段「維持期」內保持限制性，而且如果通膨不受控，還有可能升息。

紐元兌美元匯率10日盤中一度貶值0.8%至0.6075美元，反映市場把提前展開降息的因素納入考量；2年期交換合約利率下滑11個基點至4.6850%，為六個月低點，這隱含了10月可能降息25個基點（1碼）。

紐元對澳幣則貶向去年10月來最低，反映兩國央行的政策展望分歧。

根據西太平洋銀行（Westpac）的看法，隨著紐國央行意外釋出鴿派訊息，紐元在近幾天內可能會貶向0.6050美元。

紐西蘭央行表示，限制性的貨幣政策已經大幅降低消費者物價通膨，預期整體通膨率在今年下半年會回落至1%至3%區間的目標內，較第1季的4%滑落。

在各國央行中，紐西蘭是最先撤出疫情期間刺激措施的領跑者，自2021年10月以來升息525個基點，以1999年來實施現金利率以來最激進的緊縮措施來抑制通膨。升息已導致紐國經濟大幅減緩，不過近期數據顯示紐西蘭經濟在今年第1季成長0.2%，脫離技術性衰退。