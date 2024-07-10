選對標的照樣賺！美股空頭第2季獲利100億美元

美股標普500指數第2季震盪上漲，空頭照樣可以有豐厚獲利。S3 Partners的數據顯示，美股空頭上季帳面獲利達到100億美元。

股市空頭的操作方式是，借入股票再賣出，股價下跌就能獲利。根據S3 Partners資料，美股空頭雖然在科技類股依市值計價的損失有157億美元，但做空工業、醫療和金融等類股的帳面收益，不僅抵銷了在科技股的損失，還賺很多。

S3 Partners預測分析部門董事總經理達薩尼斯基（Ihor Dusaniwsky）讚賞空頭，「這個季度（指第2季），他們選股真的很出色」。他提到，空頭的操作成功有一些要歸功於他們交易時，根據的是更重要的市場動能，而不是公司的基本面。

彭博資訊指出，股市空頭在大盤上漲之際能夠獲利，顯示了美股在宏觀經濟不確定的背景下，投資人湧向少數幾檔大型科技股，其他類股就相形薄弱。

截至6月28日的今年第2季，標普500指數上漲3.9%，由輝達領漲，漲幅近37%。那斯達克100指數同期更有7.8%漲幅。

由S3 Partners的資料看到，第2季期間，反向操作的交易員向資訊科技類股投入了330億美元資金，最大幾個做空標的包括：Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta Platforms、Netflix等；但這些股票上漲了。同時期，空頭也積極加大對表現落後類股的押注，像是金融類股、必需消費品類股和非必需消費品類股等。

特斯拉（Tesla）是個例外。儘管這次多數空頭都在做空非必需消費品類股，這家馬斯克的電動車公司卻出現空頭回補，規模達到22億美元。這讓2023年是最大做空標的的特斯拉，今年被做空的排名降至第四。

第2季空頭回補最多的類股是能源股。

LPL Financial全球首席策略師克羅斯比（Quincy Krosby）提醒投資人，市場動能可以在極小的空間內轉變，面對將來到的轉換期，只要有一點點失望，可能科技股就會快速下跌，美國聯準會何時降息也是一大變數。