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蘋果市值突破3.5兆美元 帶動波克夏股票組合價值衝破4,000億美元

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
蘋果股價9日收盤創新高，市值突破3.5兆美元里程碑。路透
蘋果股價9日收盤創新高，市值突破3.5兆美元里程碑。路透

美國消費電子巨擘蘋果股價9日收盤創新高，市值突破3.5兆美元里程碑，更帶領「股神」巴菲特執掌波克夏（Berkshire Hathaway）的股票投資組合價值衝破4,000億美元。

蘋果股價9日收漲0.4%至228.68美元，為歷史新高價位，市值增至3.507兆美元，該股從第1季末以來已急漲33%。

受惠於蘋果股價近來的漲勢，波克夏股票投資組合價值已突破4,000億美元，但這似乎未大幅嘉惠波克夏股價，A股9日小漲0.7%至61.84萬美元。

CNBC納入波克夏所有持股的計算顯示，蘋果約占了波克夏股票投資組合的44%，也是驅動波克夏投資組合價值增加的關鍵。波克夏股票投資組合的其他贏家還包括美國銀行（BofA）與美國運通（American Express）。

巴菲特第1季已大砍蘋果持股超過10%至7.9億美元，一些觀察家預期波克夏第2季可能進一步減碼；波克夏預定8月3日公布上季財報。

Piper Sandler分析師法瑞爾（Matt Farrell）上調蘋果股價目標價，從190美元調高到225美元，但維持中立評等不變，「我們認為，（對蘋果的）興奮之情於理有據，人工智慧（題材）可能是引發上調（目標價）的因素」，「此外，中國iPhone銷售重返成長，也可望在下半年帶來助力」。

不過，他主張，蘋果目前股價價位已反映未來的進一步漲幅，該股以未來12個月獲利預估計算的本益比約32倍，逼近15年高峰，而且消費者支出減緩的風險日增，可能暗示「股價已反映諸多利多」。

美銀證券分析師團隊則評估App Store營收，引述SensorTower的數據指出，蘋果本季App Store營收年增13%，維持買進評等，目標價為230美元。

標價 波克夏 美國

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