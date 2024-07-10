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微軟向西方石油大買50萬噸碳捕捉碳權 助抵銷AI高耗能

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
微軟已敲定向西方石油大買50萬噸碳捕捉碳權，協助抵銷AI高耗能所帶動的碳排激增。路透
微軟已敲定向西方石油大買50萬噸碳捕捉碳權，協助抵銷AI高耗能所帶動的碳排激增。路透

西方石油公司（Occidental Petroleum）和微軟已簽定一項創紀錄的碳移除協議，此時科技產業正在苦於應付AI帶動電力需求激增，還要維持減碳並履行氣候承諾的局面。

西方石油公司正透過子公司1PointFive打造碳捕捉投資組合，計劃興建一群工廠從空氣中直接吸收二氧化碳。微軟9日同意向西方石油的德州Stratos工廠購買50萬噸碳權，該工廠預期明年啟動。

這項協議代表是直接空氣捕捉（DAC）產生碳權迄今最大筆的採購交易，強化了西方石油在碳捕捉技術方面擴大規模和營利競賽中的地位。對於微軟而言，在推動AI卻引發碳排激增之際，這類協議對於處理日益增加的碳足跡會是一大重點。

微軟5月表示，自2020年以來，其碳排量增加近三分之一，主要來自資料中心建設；Google上周也承認，為了支援AI而建立電力密集的基礎設施，其碳排量從2019年來已增加約五成。微軟承諾在2030年前達到「碳排放為負」，Google則承諾屆時實現淨零碳排。

西方石油公司在與微軟的交易中，預期會以比當前約1,000美元市價更便宜得多的價格來出售DAC碳權。不過批評人士說，這種利用巨型風扇把二氧化碳從大氣層抽取出的技術是昂貴的、耗能且尚未證明能達到工業等級。目前全球最大的DAC工廠是由Climeworks經營，其設計是每年可捕捉3.6萬噸二氧化碳，這遠低於遏止全球暖化最糟影響所必須消滅的數十億噸碳。

西方石油公司是美國第四大油氣生產商，近年迅速擴大二氧化碳管理業務，押注在控制全球氣溫的競賽中，捕捉和封存溫室氣體的重要性日增。

西方石油耗資10億美元興建的Stratos廠預期在2025年中開始運作，該廠也向亞馬遜、 Shopify和空巴出售碳權。西方石油希望未來十年再打造99座類似設施。在今年2月的投資人說明會上，該公司預期將能夠以每噸125至200美元的價格捕捉碳，但一些DAC專家認為這項估計數字有如天方夜譚，因為處理過程極耗能源。根據標普全球近期估算，DAC碳權的成本為每噸碳排約800-1,200美元。

不過根據彭博新能源財經，如果西方石油取得成功，那麼這家市值540億美元的企業到2050年將達到1,500億美元價值。

碳排量 碳足跡

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