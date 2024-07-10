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美司法部查獲俄機器人農場 涉散布不實訊息

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國司法部今天表示，美國查獲俄羅斯使用人工智慧（AI）驅動機器人在社群媒體平台X上創建假的個人資料，來進行不實訊息宣傳戰。

法新社報導，司法部在聲明中表示，官員查封兩個網域，並搜查968個社群媒體帳號。俄羅斯特工據稱用這些帳號創建AI「機器人農場」，並在美國和其他國家散布不實訊息。

聲明指出：「社群媒體機器人農場利用AI元素創建虛假社群媒體資料，通常聲稱由在美國的個人所擁有，然後操控方利用這些帳號來宣傳支持俄羅斯政府目標的訊息。」

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）表示，美國的行動「是首次查獲俄羅斯資助的生成式AI增強型社群媒體機器人農場」。

這個不實訊息宣傳戰目的為「在美國和其他地方挑撥離間」，是由俄羅斯國有媒體今日俄羅斯（RussiaToday, RT）的資深編輯所策劃，克里姆林宮資助，並由俄羅斯聯邦安全局（FSB）一名官員協助。

美國官員曾警告，包括俄羅斯在內的外國勢力試圖干預美國11月的總統大選。

科技活動人士擔心，今年全球各地關鍵選舉的完整性可能會受到網路技術，特別是AI的快速發展，以及大國之間不斷增加的摩擦威脅。

俄羅斯 社群媒體 美國

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