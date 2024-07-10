外國車廠去年在美國產量首度超越美三大車廠
外國製造商去年在美國生產的車輛首度超過底特律的三大廠牌，可見在美國製造政策訴求之下，美國國內汽車生態也出現重大變化。
根據Autos Drive America和美國國際汽車經銷商協會（AIADA）周二發布報告說，豐田汽車和賓士集團在內的非美國品牌2023年一共在美國生產超過490萬輛車，比前年增加約50萬輛。而美國三大本土品牌──通用汽車、福特汽車和原為飛雅特克萊斯勒的Stellantis，一共生產460萬輛，反而略為下降。
此外，據這兩個遊說團體統計，美國電動車製造商特斯拉、Rivian和Lucid集團去年在美國生產了754,342輛車。
Autos Drive America執行長薩法維安（Jennifer Safavian）發布新聞稿說，這樣的轉變「表明國際汽車製造商正推動全美國的經濟成長。」
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