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股神巴菲特股票投資破4,000億美元 蘋果居首功 波克夏可能補漲

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
股神巴菲特旗下投資公司波克夏的股票投資組合價值突破4,000億美元。美聯社
股神巴菲特旗下投資公司波克夏的股票投資組合價值突破4,000億美元。美聯社

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）的股票投資組合價值不斷攀升，已'經突破4,000億美元里程碑，因其最大持股蘋果（Apple）股價最近大漲，周二創下歷史新高。

財經網站CNBC追蹤公開申報資料報導，波克夏的投資組合以蘋果為主，比率約占44%。其他重要持股還包括卡夫亨氏（Kraft Heinz）和西方石油（Occidental Petroleum），這兩支股票的持股總額約250億美元。

即使巴菲特今年第1季減持蘋果逾10%至7.9億股，蘋果股價自第1季末以來大漲33%，從微軟（Microsoft）和輝達（Nvidia）手中奪回市值第一的寶座，是皮克夏投資組合價值攀升的主要功臣。其他持股也有贏家，如美國銀行（BofA）和美國運通（American Express）。

波克夏股票投資組合的價值不斷攀升，但未對波克夏的股價產生太大的影響，本季迄今僅上漲約1%，還低於第1季末。波克夏A股周二上漲0.8%到61.9萬美元，今年漲幅12.6%落後標普500指數的17.59%。波克夏B股周二上漲0.35%到410.52美元。

波克夏的粉絲看到了股價落後於投資組合的機會，股票估值被低估將來就有可能補漲。

波克夏目前股價約為CNBC估計的每股A股在6月30日帳面價值42.5萬美元的1.45倍，接近於估計當前帳面價值43萬美元的1.4倍。今年稍早，該股交易價格是帳面價值的逾1.6倍，達到峰值，而目前持平於五年平均水準。

波克夏目前市值近8,900億美元，股票投資組合約占45%。該股交易價格約為2024年預估EPS的21倍，但基於波克夏觀察家偏好的「透視」盈餘概念，按持股比例認列轉投資公司的盈虧，波克夏的股價顯然較低。

巴菲特 波克夏 美國

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