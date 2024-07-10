油價跌逾1% 颶風未破壞美重要石油設施 金價小漲

國際油價周二（9日）下跌超過1%，因為交易商認為颶風貝羅不太可能造成長期的供應中斷，此前美國德州一個石油生產中心遭受的風暴破壞程度比擔心的要小； 金價周二小幅上漲，儘管美元走強和美債殖利率上升，投資人期待本周稍晚公布的美國6月通膨數據能讓聯準會利率路徑進一步明朗化。

油價跌逾1%

布蘭特原油9月期貨結算價報每桶84.66美元，下跌1.09美元，跌幅1.3%；西德州原油期貨報收每桶81.41美元，下跌0.92美元，跌幅為1.1%。

儘管美國一些近海生產基地被疏散，港口關閉，煉油速度放緩，但在貝羅減弱為熱帶風暴後，美國墨西哥灣沿岸的主要煉油廠似乎受到的影響甚小。

ING集團分析師Warren Patterson和Ewa Manthey在一份給客戶的報告中表示：「早期跡象顯示，大多數能源基礎設施都安然無恙。」他們補充說，原油和成品油市場的價格走勢反映出對颶風造成持續供應中斷的預期正在減弱。

金價小漲

現貨黃金價格周二上漲0.2%，報每英兩2,363.09美元，前一個交易日下跌超過1%；美國黃金期貨收高約0.2%，報每英兩2,367.90美元。

聯準會主席鮑爾周二在國會作證時表示，通膨率仍高於央行設定的2%的目標，但最近幾個月一直在改善，更多良好數據將增強降息的理由。

道明證券大宗商品策略部主管Bart Melek說，市場預期聯準會最早在9月開始降息的可能性增加，這有助於當前的市況。最近出爐的美國經濟數據顯示勞動力市場放緩，鞏固了聯準會即將開始降息的預期。

現在市場焦點轉向周四公布的消費者物價指數（CPI）數據，最近的數據顯示通膨在年初意外反彈後回落。

現貨銀上漲0.1%，至每英兩30.80美元；白金下跌1.3%，至每英兩983.51美元；鈀金急挫2.8%，至每英兩980.50美元。