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美元走升 Fed鮑爾對降息持保留態度 日圓再現161字頭

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
隨美債殖利率上揚，日圓兌美元周二貶值 0.3%至 161.33 日圓， 接近上周觸及的 38 年谷底161.96 日圓。路透
隨美債殖利率上揚，日圓兌美元周二貶值 0.3%至 161.33 日圓， 接近上周觸及的 38 年谷底161.96 日圓。路透

美元周二走強，聯準會（Fed）主席鮑爾承認通膨降溫續有進展，就業市場也降溫，但並未表示Fed接近降息。

鮑爾說，通膨仍高於Fed 2%的目標，但近幾個月來一直在改善，「更多的良好數據將加強降息的理由」。

在國會作證時，他也指出就業市場已經降溫，並說「我們現在面臨兩方面的風險」，不能再只關注通膨。

但鮑爾並沒有提出一些市場參與者所期待的那種對經濟的鴿派看法。

ForexLive首席外匯分析師Adam Button說：「市場正在倒計時，等待主席鮑爾發出降息信號。我認為市場上有一些人原本期待朝著今年降息邁出更具體腳步。」

美元指數尾盤上漲 0.1%，報 105.129。日圓兌美元貶值 0.3%至 161.33 日圓， 接近上周觸及的 38 年谷底161.96 日圓。

美國10年期公債殖利率上漲2個基點至4.29%，收斂盤中更大的漲幅。

據報導，日本最大的銀行在日本央行與市場人士舉行的聽證會上呼籲央行大幅削減每月購債規模。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師Marc Chandler說：「最大的亮點是他（鮑爾）說勞動力市場已經降溫，所以這是對上周五就業數據的一點認可。」

上周五公布的6月政府就業報告顯示失業率上升，此前兩個月的就業增幅被下修。

歐元在周一大幅波動後周二下跌，投資人開始接受法國國會各黨派不過半，這表明可能出現政治僵局，但降低極右派或左派獲勝所帶來的財政問題的疑慮。

歐元兌美元跌 0.1%，報 1.081 美元，周一曾觸及1.0845美元的6月12日以來最高。

英鎊兌美元貶值0.2%，至1.2785美元。

日本央行 通膨 鮑爾

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