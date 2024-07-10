快訊

斑馬線未禮讓行人…立委賴士葆北巿駕車撞倒兩女 1左腳踝骨折、1頭部撕裂傷

林士傑身中11槍亡… 槍手逃亡斷點多 檢警研判計畫逾半年

三重一家3口命案 夫妻靠娘家金援 女婿疑行凶前還和岳母打招呼

IDC：全球PC出貨連兩季復甦 蘋果、宏碁增幅領先

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
IDC的報告顯示，全球PC出貨在第2季成長3%，是連續第二季復甦。圖為宏碁的筆電。本報系資料照片
IDC的報告顯示，全球PC出貨在第2季成長3%，是連續第二季復甦。圖為宏碁的筆電。本報系資料照片

研調業者IDC公布，全球第2季包含桌機和筆電在內的個人電腦（PC）出貨量達到6,490萬台，年比成長3%，是連續第二季成長，成功逆轉先前連七季下滑的頹勢，反映整個產業持續復甦。其中，以蘋果公司、宏碁的PC出貨增幅最大。

根據彭博資訊引述IDC報告的報導，蘋果公司與宏碁上季的PC出貨增幅分別達21%與14%，在全球PC製造商中出貨增幅領先。

IDC集團副總裁芮斯（Ryan Reith）表示：「連續兩季成長，以及有關AI PC的大量市場狂熱，再加上不那麼誘人但可說是更重要的商業換機周期，顯然是PC市場所需要的。」

根據IDC的報告，今年第2季PC出貨市占排行依舊以聯想居冠，占比達22.7%，接著依序為惠普（21.1%）、戴爾（15.5%）、蘋果（8.8%）與宏碁（6.8%）。其中，戴爾上季PC出貨量年比下滑2.4%，是唯一出貨減少的主要業者；惠普的出貨則是小幅增加1.8%。

IDC表示，中國大陸市場需求疲軟，拖累了整體業績。如果不計中國，全球PC出貨量上季成長超過5%。

PC產業在2020年、2021年新冠疫情期間景氣大爆發，消費者、企業與學校都採購新電腦，接著暫緩換新機，使得PC產業近幾年歷經了歷史性的下滑。 Evercore ISI分析師達里安尼（Amit Daryanani）表示，最新的出貨報告顯示，新採購的周期來臨。

電腦製造商已大力行銷能夠執行AI任務的AI PC，認為這種新型機款有助帶動新一波換機潮。不過IDC已表示，今年出貨的PC中，僅約3%具備AI優化的功能。

成功 疫情

延伸閱讀

宏碁、華碩伺服器事業 躍助攻部隊

iPad擬重啟印度生產 鴻海具優勢受惠大

印媒：蘋果擬在印度生產AirPods充電盒 鴻海是合作夥伴

聯合國統計電子廢棄物逐年暴增 中經院發起倡議籲正視

相關新聞

有NVIDIA相挺 標普500指數和那指再創新高 金融股領漲

受到輝達（NVIDIA）上漲激勵，美國股市標普500指數和周二再創收盤新高。聯準會（Fed）鮑爾在國會的談話並未改變市場...

淡馬錫投資大陸大減碼 優先聚焦美國市場

新加坡主權財富基金淡馬錫（Temasek）減碼投資中國大陸，名下的大陸資產比重，四年來大減10個百分點。淡馬錫並說，將優...

力追台積電 三星電子打造晶圓代工一站式服務

韓國科技巨擘三星電子今天發表以一站式服務拿下的日本AI新創PFN訂單案例，表示將透過近年構築的國內晶圓代工生態系，提供與...

美元走升 Fed鮑爾對降息持保留態度 日圓再現161字頭

美元周二走強，聯準會（Fed）主席鮑爾承認通膨降溫續有進展，就業市場也降溫，但並未表示Fed接近降息。

IDC：全球PC出貨連兩季復甦 蘋果、宏碁增幅領先

研調業者IDC公布，全球第2季包含桌機和筆電在內的個人電腦（PC）出貨量達到6,490萬台，年比成長3%，是連續第二季成...

聯準會主席赴國會作證 稱抗通膨正取得「小幅」進展

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾昨天在美國國會作證時表示，美國央行對抗通貨膨脹的努力正在取得「小幅」進展

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。