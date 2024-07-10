IDC：全球PC出貨連兩季復甦 蘋果、宏碁增幅領先

研調業者IDC公布，全球第2季包含桌機和筆電在內的個人電腦（PC）出貨量達到6,490萬台，年比成長3%，是連續第二季成長，成功逆轉先前連七季下滑的頹勢，反映整個產業持續復甦。其中，以蘋果公司、宏碁的PC出貨增幅最大。

根據彭博資訊引述IDC報告的報導，蘋果公司與宏碁上季的PC出貨增幅分別達21%與14%，在全球PC製造商中出貨增幅領先。

IDC集團副總裁芮斯（Ryan Reith）表示：「連續兩季成長，以及有關AI PC的大量市場狂熱，再加上不那麼誘人但可說是更重要的商業換機周期，顯然是PC市場所需要的。」

根據IDC的報告，今年第2季PC出貨市占排行依舊以聯想居冠，占比達22.7%，接著依序為惠普（21.1%）、戴爾（15.5%）、蘋果（8.8%）與宏碁（6.8%）。其中，戴爾上季PC出貨量年比下滑2.4%，是唯一出貨減少的主要業者；惠普的出貨則是小幅增加1.8%。

IDC表示，中國大陸市場需求疲軟，拖累了整體業績。如果不計中國，全球PC出貨量上季成長超過5%。

PC產業在2020年、2021年新冠疫情期間景氣大爆發，消費者、企業與學校都採購新電腦，接著暫緩換新機，使得PC產業近幾年歷經了歷史性的下滑。 Evercore ISI分析師達里安尼（Amit Daryanani）表示，最新的出貨報告顯示，新採購的周期來臨。

電腦製造商已大力行銷能夠執行AI任務的AI PC，認為這種新型機款有助帶動新一波換機潮。不過IDC已表示，今年出貨的PC中，僅約3%具備AI優化的功能。