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台積電ADR跌1.1% 較台北交易溢價15.5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二下跌1.1%，收在184.52美元，較台北交易仍有15.5%的溢價，換算台北交易股價仍在1,200元之上。

受到輝達（NVIDIA）上漲激勵，美國股市標普500指數和周二再創收盤新高。聯準會（Fed）主席鮑爾在國會的談話並未改變市場對今年降息的預期。

標普500指數上漲4.13點，漲幅 0.1%，收在5,576.98 點；那斯達克綜合指數漲25.55點，漲幅 0.1%，報 18,429.29 點；道瓊工業指數下跌52.82點，跌幅0.1%，收在 39,291.97 點。

輝達上漲2.5%，掩蓋其他晶片股的跌幅。費城半導體指數平盤作收。

台灣加權股價指數昨天上漲21.93點收在23,900.08點。台積電（2330）漲0.5%收在1,040元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 194.65 +1.53 180.00 8.14

中華電 CHT 117.57 -0.52 119.00 -1.20

台積電 TSM 1,201.23 -1.13 1040.00 15.50

聯電 UMC 55.92 -0.81 55.30 1.12

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 標普

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