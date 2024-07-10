有NVIDIA相挺 標普500指數和那指再創新高 金融股領漲

受到輝達（NVIDIA）上漲激勵，美國股市標普500指數和周二再創收盤新高。聯準會（Fed）鮑爾在國會的談話並未改變市場對今年降息的預期。

標普500指數上漲4.13點，漲幅 0.1%，收在5,576.98 點；那斯達克綜合指數漲25.55點，漲幅 0.1%，報 18,429.29 點；道瓊工業指數下跌52.82點，跌幅0.1%，收在 39,291.97 點。

周二開盤時，半導體股和其他人工智慧（AI）概念股率先走高。鮑爾上午向國會作證後，科技股轉跌，而美國公債殖利率和銀行股上漲。

輝達上漲2.5%，掩蓋其他晶片股的跌幅。費城半導體指數平盤作收。台積電ADR跌 1.1%。

高盛集團和洲際交易所收在歷史新高，而標普500指數中另外六家銀行和金融公司的股價收在至少一年來的最高水平。摩根大通、花旗和美國銀行等大公司將周五公布財報。摩根大通和富國銀行上漲超過 1%，花旗上漲 2.8%。

路透報導，Fed正考慮改變規則，可能使美國八大銀行合計節省數十億美元的資本，堪稱銀行業長期爭取的結果。

鮑爾對參院銀行委員會表示，最近的就業數據顯示，就業市場已經大幅降溫。他說，Fed正在評估高利率破壞經濟和造成過度失業的可能性，以及過早降息導致通膨重燃的風險。

鮑爾堅稱，他不想「就未來採取任何利率行動的時機發出任何信號」。

鮑爾談話後，美國公債殖利率上升，但隨後漲幅收斂。基準10年期公債殖利率收在4.297%，高於周一的4.267%。

摩根大通的Michael Feroli說： 「今天的表態繼續傾向讓市場為今年降息做好準備。」

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，市場堅持認為今年將降息50個基點，認為Fed在9月會議上降息25個基點的可能性接近72%。而一個月前消化的可能性還不到50%。

特斯拉（Tesla）上漲3.7%，已連續十日上漲，今年由黑翻紅，漲幅達到5%。

甲骨文公司（Oracle）下跌3%，馬斯克表示，旗下AI新創公司將降低對甲骨文雲端技術的依賴，不利甲骨文可能因此帶來豐厚回報的收入來源。

微軟下跌1.4%。